Diretta/ Bologna Genoa streaming video: voltare pagina in fretta (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA GENOA: PUNTI FONDAMENTALI!

Bologna Genoa, in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre affrontano l’impegno di campionato nel turno infrasettimanale con la necessità di voltare pagina in fretta. Dovrà farlo il Bologna, che dopo un eccellente avvio di campionato con 7 punti conquistati in tre partite si è sciolto come neve al sole a San Siro contro l’Inter, incassando 6 gol: una goleada che ha spinto il tecnico Mihajlovic a invitare il suo gruppo a una maggiore maturità.

Dopo la rimonta in casa del Cagliari che aveva scosso l’ambiente genoano, i Grifoni sono invece caduti di nuovo in casa contro la Fiorentina. Resta la difesa il problema maggiore per la squadra di Ballardini, che ha incassato 10 gol il 4 partite e senza il ribaltone in Sardegna sarebbe ancora a secco in classifica. Il 12 maggio scorso il Genoa ha vinto con un secco 0-2 l’ultimo precedente disputato a Bologna, con reti messe a segno da Zappacosta e Scamacca. Il Bologna non batte i Grifoni in casa dal 2-0 del 24 febbraio 2018, Destro (ora proprio tra le fila dei liguri) e Falletti furono i marcatori.

DIRETTA BOLOGNA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Genoa sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Genoa, match che andrà in scena al Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. Risponderà il Genoa allenato da Davide Ballardini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sirigu; Biraschi, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Badelj, Touré; Hernani, Fares; Pandev, Destro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renato Dall’Ara di Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.



