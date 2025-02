DIRETTA BOLOGNA INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Praticamente a senso unico è la storia recente della diretta Bologna Inter Primavera, con i nerazzurri che hanno infatti vinto ben sette dei dieci confronti più recenti, a fronte di un paio di pareggi e appena una vittoria per il Bologna, il 2-1 casalingo di sabato 20 agosto 2022. Spicca il 7-0 dell’Inter nella partita di sabato 3 febbraio 2024, nell’attuale stagione invece ci sono già stati due confronti fra le Primavera di Bologna e Inter.

L’andata del campionato era stata venerdì 16 agosto 2024, alla prima giornata: nerazzurri in vantaggio con il gol di Daniele Quieto al 35’, pareggio del Bologna al 45’ grazie a Dimitar Papazov. Molto più recente la partita degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera: vittoria casalinga per 1-0 dell’Inter con il gol di Matteo Venturini al 17’. Stavolta però si gioca in Emilia, cosa succederà a campi invertiti nella diretta Bologna Inter Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Bologna Inter Primavera in streaming video, dove seguire la partita

La diretta Bologna Inter, come tutte le altre partite del Campionato Primavera, possono essere seguite facilmente e senza la necessità di essere in possesso di un abbonamento, basterà andare su Sportitalia o collegarsi alla piattaforma di streaming video Sportitalia o al sito sportitalia.it

La situazione delle squadre

La diretta Bologna Inter andrà in scena alle 13.00 come anticipo della ventisettesima giornata del Campionato Primavera, a scontrarsi sono due squadre che vivono due momenti ben differenti della loro stagione e che occupano posizioni all’opposto in classifica, i padroni di casa hanno faticato durante il corso della stagione e con 23 punti occupano il diciottesimo posto, in piena zona playout, nell’ultima partita hanno pareggiato per 0-0 contro il Torino. Gli ospiti invece sono in testa alla classifica del campionato, sono al terzo posto con 52 punti e l’ultima uscita stagione li ha visti trionfare per 4-1 in casa contro il Monza.

Formazioni Bologna Inter Primavera, i probabili ventidue in campo

Per la diretta Bologna Inter i padroni di casa confermeranno il 4-3-3 del mister Leonardo Colucci dell’ultima partita con Pessina in porta, Ivanisevic e Papazov gli esterni bassi, Tomasevic e De Luca difensori centrali, Menegazzo, Barbaro e Byar in mezzo al campo, Negri e Ravaglioli sulle fasce e Battimelli punta centrale.

Gli ospiti si schiereranno a specchio con un 4-3-3 scelto dal tecnico Andrea Zanchetta e quindi 4-3-3 con Zamarian tra i pali, Aidoo, Cecconi, Maye e Motta come linea difensiva, Berenbruch, Bovo e Topalovic a centrocampo, tridente offensivo composto da Romano e Mosconi esterni d’attacco e Lavelli riferimento offensivo centrale

Quote Bologna Inter Primavera, il possibile esito della partita

La diretta Bologna Inter è una sfida che sulla carta dovrebbe avere un netto vincitore nella squadra ospite che difficilmente non continuerà il suo ottimo stato di forma e bisserà il successo delle ultime partite, i padroni di casa proveranno a strappare qualche punto fondamentale per continuare a provare ad uscire dalla zona calda della classifica ma la superiorità degli avversari dovrebbe essere troppa. La partita inoltre potrebbe chiudersi con più di un gol di scarto vista la grande capacità realizzativa della squadra nerazzurra.