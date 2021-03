Diretta Bologna Inter Primavera/ Streaming video tv: i nerazzurri vogliono la vetta

DIRETTA BOLOGNA INTER PRIMAVERA: I NERAZZURRI VOLANO ALTO

Bologna Inter Primavera, partita che sarà diretta dal signor Antonino Costanza, va in scena alle ore 13:00 di mercoledì 10 marzo e rientra nel programma del campionato Primavera 1 2020-2021, per la 14^ giornata. Ancora una volta gli Under 19 scendono in campo per un turno infrasettimanale; importante per i nerazzurri che, reduci da due vittorie, sono secondi in classifica e puntano il primo posto della Roma sapendo comunque che l’importante sarà blindare la qualificazione immediata alla fase finale del torneo.

Il Bologna era partito molto bene, ma da qualche tempo ha perso smalto: nel fine settimana ha pareggiato ad Ascoli, contro una squadra che aveva un solo punto in classifica, e ora deve seriamente iniziare a guardarsi le spalle in chiave salvezza. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Bologna Inter Primavera, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare un rapido excursus sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BOLOGNA INTER PRIMAVERA STREAMING VIinter porDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Inter Primavera sarà trasmessa da Sportitalia, il canale che si occupa integralmente del campionato 1 e che trovate al numero 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore la partita si potrà seguire comunque, come ormai sappiamo: basterà collegarsi in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, con l’app Sportitalia attivabile sui vostri dispositivi oppure riferirsi al sito ufficiale che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER PRIMAVERA

Qualche cambio per Luciano Zauri in Bologna Inter Primavera: tra i felsinei Raffaele Maresca si gioca un posto a centrocampo e può essere titolare con Roma e Andrea Viviani, in difesa invece Arnofoli come terzino destro e Montebugnoli sull’altro versante, Molla il portiere che sarà protetto da Milani e Khailoti. Nel tridente offensivo invece attenzione a Sigurpalsson per l’esterno sinistro (al posto di Di Dio), Matias Rocchi giocherebbe a destra con Rabbi che torna titolare al centro. Armando Madonna dispone invece la sua Inter Primavera con il 4-3-1-2: Rovida tra i pali, davanti a lui come sempre Youte Kinkoue e Sottini (ma occhio ad Andrea Moretti) e due terzini che potrebbero stavolta essere Zanotti e Christian Dimarco per naturale alternanza. Così come a centrocampo, dove Wieser e Mirarchi possono prendere il posto di Sangalli e Squizzato con la conferma del solo Casadei rispetto a domenica; Matias Fonseca e Satriano, davanti, devono vincere la concorrenza di Akhalaia mentre Lindkvist si gioca il posto sulla trequarti con Iliev.



