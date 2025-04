Diretta Bologna Inter, rossoblù incubo per le grandi

Lo Stadio Renato Dall’Ara ospiterà la diretta Bologna Inter per la trentatreesima giornata della Serie A, una partita importante in ottica scudetto, sia perché il Napoli giocherà il giorno prima e potrebbe raggiungere i nerazzurri in classifica, sia perché in quello stadio tre anni fa i rossoblù hanno portato via la vittoria del campionato all’Inter che arriverà un po’ stanca dopo la grande partita di Champions.

Per gli emiliani invece è l’occasione per dimostrarsi ancora una volta un ammazza grandi e soprattutto per rimettersi in corsa per la lotta Champions League che la sconfitta 2-0 con l’Atalanta ha frenato.

Diretta Bologna Inter streaming video, come vederla

Questa volta la diretta Bologna Inter che inizierà alle 18.00 sarà visibile su Sky Sport al canale 251, ovviamente sarà supportato anche la diretta streaming video sulle piattaforme Dazn, SkyGo o NowTv.

Formazioni Bologna Inter, probabili scelte dei tecnici

La diretta Bologna Inter è una partita importantissima per il campionato e di conseguenza dovrebbero essere in campo le migliori formazioni possibili, ma per i nerazzurri potrebbe esserci qualche cambio in vista dell’impegno contro il Milan, Vincenzo Italiano però confermerà il 4-2-3-1 con Ravaglia in porta, Lykogiannis e Holm terzini con Lucumì e Beukema centrali a completare il reparto, Freuler e Pobega in mediana, trequarti formata da Ndoye, Odgaard e Dominguez alle spalle di Castro unica punta. Simone Inzaghi invece risponderà con il suo solito 3-5-2 visto anche nella vittoria 3-1 contro il Cagliari con Sommer, Bisseck, de Vrij e Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Zalewski, Arnautovic e Lautaro Martinez.

Bologna Inter, quote e possibile risultato finale

Per chi è interessato alle scommesse ecco alcuni numeri riguardanti la diretta Bologna Inter presi da bet365 che ci faranno anche avere un’idea su quale potrebbe essere il risultato finale della sfida, il risultato più probabile e quindi con un valore più basso è la vittoria dei nerazzurri che viene data a 2.30, la quotazione più alta invece è quella assegnata alla vittoria rossoblù che è pagata 3.40, poco sotto c’è il pareggio che è fissato a 3.10. L’esito della partita è sicuramente incerto, l’Inter arriva stanco dall’impegno europeo mentre il Bologna sembra aver perso un po’ del suo slancio con l’ultima partita.