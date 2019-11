Diretta Bologna Inter/ Streaming video tv: altra trasferta per i nerazzurri (Serie A)

Bologna Inter, in diretta dallo stadio Dall’Ara, si gioca alle ore 18:00 di sabato 2 novembre e rappresenta il secondo anticipo nell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Dopo il turno infrasettimanale le due squadre tornano in campo con umori contrastanti: i nerazzurri sono riusciti a battere il Brescia in una trasferta sofferta, nella quale hanno rischiato parecchio ma sono anche stati cinici come compete ad una big, e sono così riusciti a tenere il passo della Juventus allungando su Atalanta e Napoli. Momento negativo per il Bologna, che è passato in vantaggio a Cagliari ma si è fatto rimontare ed è uscito sconfitto: la classifica non è ancora critica ma certamente i felsinei hanno bisogno di tornare a marciare. Vediamo allora quello che succederà nella diretta di Bologna Inter; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori per questa partita, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Inter verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Serie A, numero 202 del decoder e disponibile soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio. In questo caso la partita di campionato potrà essere seguita anche attraverso l’applicazione Sky Go, che fornisce il servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

Per Bologna Inter, Sinisa Mihajlovic dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con la conferma di Santander come prima punta: il paraguaiano è favorito su Palacio che dunque andrebbe in panchina, perchè sulla trequarti agirà Soriano con Orsolini e Nicola Sansone larghi. A centrocampo la cerniera è formata da Andrea Poli, un ex di questa partita, e Dzemaili; solita difesa a quattro con la costante spinta dell’altro ex Ibrahima Mbaye e di Krejci, di fatto un esterno alto che si adatta sulla linea arretrata: Danilo Larangeira e Bani proteggeranno il portiere Skorupski. Quasi nessun cambio per Antonio Conte, che al massimo potrebbe dare campo ad Alessandro Bastoni in difesa; conferme invece per De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, sugli esterni Candreva sicuro (anche perchè D’Ambrosio è ai box) mentre dall’altra parte Biraghi potrebbe far rifiatare un Asamoah parso in difficoltà a Brescia. Gagliardini, Brozovic e Barella compongono la mediana, davanti è imprescindibile il duo Lukaku-Lautaro Martinez già autore di 12 gol.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Bologna Inter sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il pronostico sorride ai nerazzurri che hanno sulla loro vittoria un valore corrispondente a 2,10 volte la somma messa sul piatto, mentre per il successo del Bologna (segno 1) il guadagno corrisponde a 3,45 volte quanto puntato che, peraltro, è l’esatto valore che accompagna l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X.



