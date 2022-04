DIRETTA/ Bologna Inter video streaming tv: all’andata fu una goleada nerazzurra

DIRETTA BOLOGNA INTER: I TESTA A TESTA

Sarebbe difficile analizzare nel dettaglio tutti i precedenti di Bologna Inter, una partita storica che negli anni Sessanta ha anche rappresentato un epocale spareggio per lo scudetto (vinto dai felsinei) e che appunto ha attraversato epoche in cui il Bologna si giocava i titoli nazionali e andava in Europa. Naturalmente le cose adesso sono cambiate e l’Inter ha assunto una dimensione totalmente diversa; è comunque curioso notare che nelle ultime 10 partite i rossoblu, che comunque sono caduti per 7 volte e lo scorso settembre hanno incassato un 1-6 a San Siro, siano riusciti a battere due volte la Beneamata e lo abbiamo fatto sempre in trasferta.

L’ultima dell’Inter in casa è il 3-1 del dicembre 2020 con i gol di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi (autore di una doppietta) mentre per il Bologna aveva segnato Emanuel Vignato; le ultime quattro vittorie del Bologna contro l’Inter sono incredibilmente tutte a San Siro, la più recente al Dall’Ara è datata addirittura febbraio 2002. Quel giorno erano andati a segno, dopo un primo tempo terminato a reti bianche, Fabio Pecchia e Lamberto Zauli che hanno in comune il fatto di aver allenato, o allenare oggi, la Juventus U23; a un minuto dal 90’ il gol di Clarence Seedorf era risultato inutile, e quella sconfitta tre mesi dopo avrebbe pesato parecchio per l’Inter di Héctor Cuper… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La visione in diretta di Bologna Inter sarà disponibile attraverso due modalità. Il recupero della ventesima giornata di Serie A si trova infatti sia nel palinsesto di Sky Sport sia in quello di DAZN, che hanno acquisito in co-esclusiva i diritti del campionato. Gli abbonati alla prima emittente non dovranno fare altro che sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio (numero 201 e 202) e Sky Sport (canale 251 satellite) oppure seguire il match in streaming sulla piattaforma Sky Go. Gli abbonati alla seconda emittente, invece, per godere dello spettacolo in televisione dovranno avere a disposizione un dispositivo connesso a Internet, come una SmartTv. In alternativa, potranno seguire l’impegno in streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PUNTI SCUDETTO PER IL SORPASSO!

Una delle gare più attese della stagione 2021/22 di Serie A andrà in scena nelle prossime ore. Si tratta della diretta di Bologna Inter, recupero della ventesima giornata di campionato. Uno scontro decisivo per le sorti della lotta allo Scudetto. La partita si sarebbe dovuta disputare infatti a gennaio scorso, ma fu rinviata a causa del Covid-19. Adesso è pronta ad essere giocata, con i nerazzurri che puntano ad ottenere una vittoria per balzare in vetta alla classifica.

La squadra di Simone Inzaghi è reduce da quattro successi consecutivi – l’ultimo contro la Roma – e intende conquistarne un altro per volare al primo posto, superando il Milan che si trova a +2. La partita odierna potrebbe essere l’asso nella manica dei nerazzurri, che dovranno fare i conti con gli uomini di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù arrivano da due pareggi – uno contro la Juventus e l’altro contro l’Udinese – e vogliono dare continuità alla striscia di risultati utili, anche se ormai hanno poco da chiedere al campionato essendo sostanzialmente salvi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

Le probabili formazioni della diretta Bologna Inter rivelano che ci sarà qualche assenza per parte. I padroni di casa non avranno a disposizione lo squalificato Medel, ma ritroveranno Soumaoro e Arnautovic. Il tecnico Sinisa Mihajlovic dovrebbe dunque i suoi in un 3-5-2 così strutturato: Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. Gli ospiti invece non possono contare su Gosens, che ha accusato un affaticamento muscolare. Il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe schierarsi a specchio, questo il possibile 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

QUOTE BOLOGNA INTER

Le quote della diretta Bologna Inter, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, danno per favoriti i nerazzurri, che lottano per lo Scudetto. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a ben 7,25. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece a 5,00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato infine soltanto a 1,40.











