Diretta Bologna Inter/ Streaming video tv: la capolista vuole allungare (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA INTER: CONTE VUOLE BLINDARE LO SCUDETTO

Bologna Inter, in diretta dallo stadio Dall’Ara alle ore 20:45 di sabato 3 aprile, è la partita che chiude il programma della 29^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Un altro passo di avvicinamento dei nerazzurri allo scudetto, dopo aver saltato la partita contro il Sassuolo Antonio Conte ha ritrovato alcuni dei suoi elementi contagiati dal Coronavitrus e guarda con fiducia ad una partita che potrebbe farlo allungare in classifica o comunque confermare l’ampio vantaggio, con lo striscione del traguardo che è sempre più vicino.

Il Bologna però sta bene: lo ha confermato con una strepitosa rimonta a Crotone e si è avvicinato alla parte alta della classifica, avendo ormai chiuso i conti con la salvezza (+12 sulla terzultima) e potendosi togliere belle soddisfazioni in questo finale di stagione. L’ex Sinisa Mihajlovic si prepara dunque a fare uno scherzetto alla capolista; sarà interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Bologna Inter, intanto possiamo analizzare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BOLOGNA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Inter sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita della 29^ giornata sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno anche decidere di seguire questa partita di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Per questo basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

Con Skorupski positivo al Coronavirus e Palacio squalificato, in Bologna Inter potrebbe essere il momento di Ravaglia (favorito su Angelo Da Costa, ma con ballottaggio serrato) e Orsolini: il primo ovviamente in porta, il secondo largo a destra sulla trequarti con Barrow prima punta, e un reparto completato da Soriano e Nicola Sansone. A centrocampo Mihajlovic dovrebbe nuovamente puntare su Svanberg e Schouten a scapito degli ex Medel e Andrea Poli; Danilo Larangeira e Soumaoro si piazzeranno centrali di una difesa che avrà in Tomiyasu e Dijks i suoi terzini. Inter con il recuperato Handanovic, ma ancora senza De Vrij (oltre a Vidal): davanti al portiere sloveno agirà allora Ranocchia che comanderà la difesa con Skriniar e Alessandro Bastoni, sulle corsie laterali di centrocampo sicuro del posto Hakimi mentre Perisic, come sempre, rischia sulla concorrenza di Ashley Young e Darmian. Brozovic sarà il regista, poi Conte confermerà titolare Eriksen nella posizione di mezzala con l’intoccabile Barella sull’altro versante, davanti dovrebbero giocare senza scossoni sia Romelu Lukaku che Lautaro Martinez.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Bologna Inter, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 7,00 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 4,75 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 1,43 volte quanto avrete deciso di puntare.



