Diretta/ Bologna Juventus Primavera (risultato finale 0-2): ancora decisivo Chibozo!

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-2)

Bologna Juventus Primavera 0-2: è Angel Chibozo l’eroe della squadra bianconera, che avvicina ulteriormente la possibilità di qualificarsi subito alla fase nazionale del campionato 1. Già in gol contro la Lazio, l’esterno offensivo del Benin timbra una doppietta per battere i felsinei: la conclusione sul cross di Leo rappresenta la quarta rete in stagione, ma solo alla settima partita giocata perchè tra fine settembre e metà aprile aveva disputato un solo match, fermato prima da uno strappo e poi da una frattura al piede. Chibozo sta dimostrando di poter diventare il cannoniere di una squadra che, allenata da Angelo Bonatti, sta decisamente svoltando; imbattuta da 10 turni, è alla terza vittoria consecutiva e la sesta nelle ultime nove. Il Bologna Primavera ci ha provato, ma in questo momento la Juventus è superiore e gioca con consapevolezza; per Chibozo bisogna anche aggiornare i dati relativi alla media gol, adesso siamo a una marcatura ogni 77 minuti e il terzo gol nelle ultime tre gare. Con il suo contributo i bianconeri sperano di fare strada fino alla finale scudetto, intanto si godono il momento e si preparano alle ultime cinque partite della stagione regolare, per provare davvero a saltare i playoff e prendersi direttamente la fase finale del campionato Primavera 1. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Inter Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): GOL DI CHIBOZO!

Bologna Juventus Primavera 0-1: la partita valida per la 25^ giornata del campionato 1 è arrivata all’intervallo. Match combattuto e con buone occasioni da una parte e dall’altra: a dispetto di una classifica peggiore il Bologna si sta facendo apprezzare per l’energia messa sul terreno di gioco, ci ha provato con un filtrante di Montebugnoli ben letto da Garofani, uscito tempestivamente a bloccare la sfera, e una rovesciata di Juwara la cui conclusione acrobatica si è spenta sul fondo. Naturalmente la Juventus Primavera, che s gioca la qualificazione diretta alla fase finale, non è stata a guardare: Sekulov a seguito di una mischia generatasi da un angolo e Matias Soulé, in due distinte occasioni – bellissima la seconda opportunità, nata da un triangolo con Chibozo – non hanno avuto sorte migliore degli attaccanti avversari, così anche Iling Junior che ha provato un pallonetto uscitogli troppo debole dal piede, per il facile intervento di Molla. Al 43’ il pressing della Juventus Primavera ha finalmente portato all’importante gol del vantaggio: questa volta tutto semplice per Chibozo che ha dovuto solo spingere in porta un assist delizioso di Ntenda. Una rete che avvicina i ragazzi di Andrea Bonatti all’obiettivo e anche al primo posto in classifica, vedremo però come andranno le cose nel secondo tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Torino Genoa Primavera (risultato finale 1-1): Karamoko firma il pareggio!

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia, canale numero 60 del telecomando e casa del Campionato Primavera 1. In alternativa, sarà a disposizione di tutti anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite l’app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Bologna Juventus Primavera sta per cominciare e allora andiamo a scoprire le statistiche salienti di queste due formazioni nel campionato Primavera 1. Non esaltante è il cammino del Bologna Primavera, che ha appena 25 punti in classifica dopo le prime ventiquattro giornate: per i rossoblù felsinei il bilancio è di sei vittorie, sette pareggi e undici sconfitte, in casa invece il bottino è stato di due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte su dodici partite. La differenza reti complessiva è infine pari a -9, perché il Bologna Primavera ha segnato in campionato 34 gol e ne ha invece incassati 43. La Juventus Primavera risponde invece con 44 punti in classifica e dunque numeri molto migliori: per i giovani bianconeri dodici vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte; in trasferta il cammino è più equilibrato, con cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte su dodici partite. I gol segnati sono 46 mentre quelli subiti assommano a 29, di conseguenza la differenza reti per la Juventus Primavera è pari a +17. Adesso però basta numeri e parole: si va in campo, Bologna Juventus Primavera comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Sampdoria Sassuolo primavera (risultato finale 1-1): rosso a Manara e Prelec

BOLOGNA JUVENTUS: TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Bologna Juventus Primavera, proviamo adesso a dire qualcosa di più circa la storia recente di questa partita. Negli ultimi dieci precedenti, si contano cinque vittoria per la Primavera della Juventus, poi ci sono tre pareggi e due successi per il Bologna, che però non vince da domenica 9 novembre 2014, un periodo lunghissimo per la Primavera. Riducendo infatti la nostra analisi agli ultimi sette precedenti, il bilancio è di quattro vittorie per la Juventus e tre pareggi, dunque il testa a testa recente ci dice che la formazione bianconera dovrebbe essere favorita anche oggi. Attenzione però, perché non si tratterà di una partita dall’esito scontato, infatto nel match d’andata del campionato in corso ci fu un pareggio per 2-2 in casa della Juventus, dove il Bologna riuscì a strappare un ottimo pareggio nella sfida disputata mercoledì 17 febbraio 2021, in netto ritardo a causa della pandemia di Coronavirus. I rossoblù riusciranno oggi a tornare alla vittoria contro la Juventus Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS: BIANCONERI FAVORITI!

Bologna Juventus Primavera, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 26 maggio 2021, è una delle partite valide per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1, che si disputa in turno infrasettimanale a causa del ritardo dovuto allo stop per Covid nei mesi scorsi. In sede di presentazione della diretta di Bologna Juventus Primavera, ricordiamo che i rossoblù felsinei vi arrivano con 25 punti in classifica, mentre lottano per obiettivi senza dubbio più ambizioni gli ospiti bianconeri, dal momento che la Juventus Primavera ha 44 punti in classifica. La scorsa giornata ha portato delusioni al Bologna Primavera, che infatti sabato ha perso per 4-2 sul campo del Milan, mentre la Juventus arriva da un successo per 2-0 in casa contro il Genoa. I bianconeri potrebbero essere favoriti, ma staremo a vedere che cosa succederà oggi pomeriggio in Bologna Juventus Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Bologna Juventus Primavera. I padroni di casa rossoblù felsinei potrebbero proporre un modulo 3-5-2 con Tosi, Milani e Motolese nella difesa a tre davanti al portiere Molla; folto centrocampo a cinque che potrebbe essere composto da Arnofoli, Roma, Viviani, Farinelli e Montebugnoli da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco titolare potrebbe essere composto da Rocchi e Rabbi. Per la Juventus Primavera invece il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-3 con questi possibili titolari: Garofani in porta; difesa a quattro composta da Leo, Riccio, Nzouango e Turicchia; a centrocampo il terzetto con Barrenechea, Omic e Miretti; infine nel tridente d’attacco ci aspettiamo Sekulov e Chibozo esterni in appoggio alla prima punta Soulé.



© RIPRODUZIONE RISERVATA