Diretta Bologna Juventus Primavera/ Streaming video tv: bianconeri in piena crisi! (oggi 6 aprile 2024)

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA: SFIDA DELICATISSIMA!

Bologna Juventus Primavera, che sarà in diretta dal Centro Tecnico Niccolò Galli alle ore 11:00 di sabato 6 aprile, si gioca per la 28^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. È una sfida delicatissima, per entrambe le squadre: il Bologna infatti si trova ancora all’ultimo posto in compagnia del Frosinone, la squadra contro cui ha pareggiato lo scorso sabato mancando un’occasione per fare un passo avanti verso la salvezza, ma forse sarebbe meglio dire che la chance l’hanno sprecata i ciociari visto il passo totalmente diverso delle due squadre.

La Juventus, a proposito, è in piena crisi: i bianconeri non sanno più vincere e ultimamente perdono spesso, lo hanno fatto lunedì contro il Milan (in casa) e ormai i playoff sono un miraggio, ma soprattutto Paolo Montero deve stare attento anche a evitare di farsi riassorbire in zona playout. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Bologna Juventus Primavera, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

BOLOGNA JUVENTUS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta tv di Bologna Juventus Primavera rientra in un discorso generale che possiamo fare sul campionato di calcio Under 19: la programmazione del torneo infatti è di competenza di Sportitalia, ancora una volta, e questa emittente mette a disposizione varie possibilità per seguire le partite. La prima è quella della televisione, sul canale che trovate al numero 60 del digitale terrestre; ci sono poi le opzioni della diretta streaming video di Bologna Juventus Primavera, e qui vi potrete riferire a canali come Sportitalia Live 24, SI Solocalcio ma anche il sito ufficiale all’indirizzo www.sportitalia.com, così come l’app Sportitalia che potrete attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA

Sarà un 4-3-1-2 il modulo di Paolo Magnani per la diretta Bologna Juventus Primavera: in porta dovrebbe andare Bagnolini con una linea difensiva nella quale agiranno Svoboda e Alessandro De Luca come centrali, mentre Nezierevic (o Carretti) e Baroncioni saranno i due terzini. In mezzo ecco Rosetti che potrebbe giocare in questo reparto con Lai e Hodzic, che potrebbero trovare una maglia da titolari vincendo la concorrenza di Saer Diop; Menegazzo è favorito per fluttuare sulla trequarti, accompagnando i due attaccanti che sarebbero Ravaglioli e uno tra Ebone e Tonin.

La Juventus va in campo senza certezze: probabile difesa a tre comunque, Savio, Javier Gil e Bruno Martinez a protezione di uno tra Vinarcik e Riccardo Radu mentre sulle fasce laterali a centrocampo agirebbero Stefano Turco e Pagnucco, nel settore nevralgico invece potremmo vedere Ngana e Ripani ma attenzione alla concorrenza di Filippo Grosso e Mazur. Michele Scienza si gioca il posto tra le linee con Florea e Crapisto, che comunque partono favoriti; davanti è ballottaggio tra Tommaso Mancini e Biggi, da vedere chi dei due eventualmente giocherà.











