DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS (RISULTATO FINALE 1-4): BIANCONERI IN CHAMPIONS LEAGUE

La Juventus travolge il Bologna con il risultato di 1-4 e arriva tra le prime quattro! Il clamoroso pareggio del Napoli in casa col Verona spalanca le porte della Champions League ai bianconeri che al Dall’Ara vanno più volte a un passo dal quinto gol con Chiesa che manca l’appuntamento con la doppietta, Morata che non riesce a portarsi il pallone a casa, McKennie che si fa murare da Skorupski e Dybala che scheggia il palo a pochi minuti dal novantesimo. In tutto ciò, Pirlo concede un gettone di presenza al terzo portiere Pinsoglio che all’85’ si fa trafiggere da Orsolini che segna il gol della bandiera che in precedenza non era riuscito a trovare Palacio. Ma la notizia più bella della serata arriva indubbiamente dal Maradona, tutti erano convinti che i partenopei avrebbero fatto un sol boccone degli scaligeri, e invece il calcio non smette mai di stupirci nella sua imprevedibilità e nella sua crudeltà. {agg. di Stefano Belli}

MORATA PER IL POKER!

All’inizio del secondo tempo la Juventus cala il poker al Dall’Ara: rimessa dal fondo geniale di Szczesny che pesca Morata, l’attaccante spagnolo si dirige a tutta velocità verso la porta avversaria e con un controllo meraviglioso infila il pallone all’angolino dove il povero Skorupski non può assolutamente arrivarci. Doppietta per lo spagnolo, dominio assoluto della vecchia Signora che conduce per 4 a 0, un Bologna semplicemente imbarazzante che non sta più opponendo la minima resistenza dopo un buon inizio che si è rivelato un fuoco di paglia. Anche se a Palacio è stato annullato un gol per fuorigioco. De Ligt, che prima dell’intervallo ha preso una botta alla caviglia, non è tornato in campo: il tecnico Pirlo ha preferito tenerlo a riposo sostituendolo con Bonucci. A questo punto all’appello manca solamente Dybala che da qui al novantesimo cercherà in tutte le maniere di aggiungere il suo nome all’elenco dei marcatori. {agg. di Stefano Belli}

TRIS DI RABIOT!

Primo tempo a senso unico tra Bologna e Juventus con i bianconeri che rientrano negli spogliatoi per l’intervallo in vantaggio per 3 a 0. I felsinei non producono pericoli dalle parti di Szczesny con Barrow e Skov Olsen che si affacciano timidamente dentro l’area di rigore senza finalizzare le poche azioni offensive manovrate finora dagli uomini di Mihajlovic. La vecchia Signora mette i tre punti in cassaforte allo scoccare del 45’ con Rabiot che a inizio gara aveva timbrato la traversa, questa volta il centrocampista francese è più fortunato e costringe Skorupski a raccogliere il pallone in fondo alla rete. Nel frattempo è cambiato il risultato a Bergamo con il Milan avanti sull’Atalanta grazie al rigore trasformato da Kessié, in questo momento il Napoli è escluso dalla Champions e si deve accontentare dell’Europa League. {agg. di Stefano Belli}

RADDOPPIA MORATA!

In questa fase del match i bianconeri provano a rifiatare dopo aver sbloccato la contesa con Chiesa a inizio gara, ricordiamo che quattro giorni fa la squadra di Pirlo ha vinto la Coppa Italia battendo l’Atalanta in finale e dunque le energie sono quelle che sono, soprattutto a fine stagione. Il Bologna prova a sfruttare le disattenzioni degli avversari per rendersi pericolosi, come al 15’ quando De Ligt spazza via la sfera con qualche difficoltà, Palacio intercetta il pallone regalando però la rimessa laterale alla vecchia Signora. Al 22’ Szczesny fa buona guardia sul tentativo velleitario di Schouten. Alla mezz’ora ci pensa Morata – su assist di Dybala – a firmare la rete del 2 a 0 per la Juventus, blindando così un posto tra le prime quattro in attesa di vedere cosa riusciranno a combinare Milan e Napoli. {agg. di Stefano Belli}

LA SBLOCCA CHIESA

Al Dall’Ara il Bologna già salvo ospita la Juventus a caccia dei tre punti per sperare ancora nella qualificazione in Champions League, quando sono trascorsi circa dieci minuti dal fischio d’inizio del signor Valeri il punteggio è di 1 a 0 in favore della formazione allenata da Pirlo. Felsinei subito aggressivi che non sembrano avere intenzione di stendere tappeti rossi agli avversari, al 4’ De Silvestri avanza sulla corsia di destra e crossa verso il centro dell’area di rigore, Szczesny esce dai pali e agguanta la sfera. Sul ribaltamento di fronte successivo la vecchia Signora trova la via del gol: Rabiot, servito da Kulusevski, scheggia la traversa, sulla ribattuta arriva Chiesa che deposita il pallone in rete alle spalle di Skorupski. Un campanello d’allarme per Milan e Napoli che ora sono costrette a segnare se vogliono arrivare tra le prime quattro. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA

Ecco i numeri delle due squadre che si affrontano nella diretta di Bologna Juventus. I felsinei sono 11esimi in campionato, protagonisti di una stagione che ha comunque regalato belle emozioni. La squadra emiliana ha collezionato 41 punti centrando una salvezza tranquilla grazie a 10 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte. L’attacco ha fatto bene con 50 reti, la difesa però ha sofferto un po’ troppo a fronte di addirittura 61 gol subiti. Dall’altro lato troviamo una Juventus ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Andrea Pirlo rischia addirittura di non andare in Champions League dopo 9 anni in cui ha vinto lo Scudetto dominando. I punti sono 75 a fronte di 22 successi, 9 pari e 6 ko. Forse qualcosa non ha funzionato in attacco con le reti segnate che sono 73, troppo poche per chi vuole aspirare a vincere tutto considerando poi che 29 le ha siglate il solo Cristiano Ronaldo attuale capocannoniere della categoria. La difesa però ha dimostrato, anche grazie al sempreverde Chiellini oltre che al giovane DeLigt, di essere all’altezza della situazione con 37 reti incassate. Tra i rossoblù il migliore marcatore è sorprendentemente Roberto Soriano con 9 gol. Avendo parlato dei numeri, adesso è il momento di rivolgerci al campo: ecco le formazioni ufficiali, Bologna Juventus comincia! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro, Tomiyasu; Svanberg, Schouten; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, F. Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo

BOLOGNA JUVENTUS: GLI ALLENATORI

Bologna Juventus arriva tra poco, tra il possibile commiato bianconero di Andrea Pirlo e l’eventualità Sinisa Mihajlovic. Già l’anno scorso il tecnico serbo era tra i possibili candidati alla panchina bianconera, poi è rimasto a Bologna dove ha dimostrato di saper fare bene, raggiungendo un’altra salvezza assolutamente tranquilla. Il carattere non gli manca, in una big (il Milan, anche se in calo) non aveva demeritato ma chiaramente prendere in mano una Juventus in questo scenario storico sarebbe particolarmente complesso, e forse la stessa società valuta altri profili. Che sono quelli di Massimiliano Allegri, grande ritorno, e Zinedine Zidane: questo chiaramente presupporrebbe l’addio a un Pirlo il cui primo anno assoluto come allenatore non è andato secondo le aspettative. Contrasti con lo staff (Igor Tudor), giocatori che hanno creduto poco nelle sue idee, oggettivi limiti tattici dovuti all’inesperienza: può esserci dentro di tutto. L’ultima notizia lo vuole lontano dalla Juventus, nemmeno in quell’Under 23 per cui aveva firmato lo scorso luglio: oggi chiuderà il campionato con la speranza di conquistare la qualificazione alla Champions League, e questo potrebbe salvargli la panchina… (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Ecco i precedenti della diretta di Bologna Juventus. La gara si è già giocata allo Stadio Dall’Ara per 73 volte in Serie A col bilancio nettamente in favore dei bianconeri. Questi si sono imposti per 32 volte rispetto alle 18 dei padroni di casa, sono invece 23 i pareggi. Il Bologna ha segnato 74 reti, mentre la Juventus ne ha realizzate 99. Il risultato più frequente è lo 0-0 che abbiamo visto in 10 occasioni, mentre la gara col maggior scarto di reti uno 0-5 del 1950/51 con doppiette di Praest e Hansen e gol di Manente in apertura. La Juve viene da 5 vittorie di fila al Dall’Ara, ben 10 se si considerano i match a Torino, tra queste un match anche di Coppa Italia. L’ultimo punto raccolto dal Bologna è uno 0-0 del 19 febbraio 2016 che interruppe la grande rimonta della squadra di Max Allegri poi campione d’Italia. L’ultimo successo bianconero ci riporta al 22 giugno dello scorso anno coi bianconeri che si imposero 0-2 con i gol di Ronaldo e Dybala. Il Bologna non vince in casa contro questo avversario dal lontanissimo 29 novembre 1998, poche gare dopo il brutto infortunio di Alessandro Del Piero. Il match terminò 3-0.

BOLOGNA JUVENTUS: PER LA JUVE UN SOLO RISULTATO!

Bologna Juventus, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno di Serie A. Appuntamento decisivo di tutta la stagione per una Juventus che punta a strappare in extremis la qualificazione in Champions League, per non ritrovarsi clamorosamente fuori dalla massima competizione europea dopo 9 stagioni consecutive di partecipazione.

Sembrava in realtà compromessa la situazione per gli uomini di Pirlo, che sono riusciti però a reagire battendo l’Inter e approfittando dell’inaspettato pareggio interno del Milan contro il Cagliari, domenica scorsa. Vincendo allo stadio Dall’Ara i bianconeri potrebbero piazzare un clamoroso sorpasso in extremis ai danni dei rossoneri, che sono impegnati sul tutt’altro che facile campo dell’Atalanta, in corsa per il secondo posto e appena battuta proprio dalla Juventus in finale di Coppa Italia. Il Bologna non sembra avere grandi stimoli ma i felsinei sono stimolati dalla rivalità che i tifosi di casa vivono con la Juve e uno sgambetto impreziosirebbe una stagione che ha portato una salvezza tranquillissima ma anche pochi acuti regalati dagli uomini allenati da Sinisa Mihajlovic.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

Le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Juventus allo stadio Renato Dall’Ara. I padroni di casa allenati da Sinisa Mihajlovic scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Ravaglia; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Pirlo con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Bologna e Juventus, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 11.00 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 6.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.21 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



