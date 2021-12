Diretta Bologna Juventus/ Streaming video tv: in palio un posto in Europa (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS: MIHAJLOVIC SFIDA ALLEGRI

Bologna Juventus, in diretta sabato 18 dicembre alle ore 18:00 dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Il Bologna è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa del Torino, con il punteggio di 2-1. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha abbassato un po’ il ritmo nelle ultime gare, con due vittorie e tre sconfitte nelle scorse cinque partite. I rossoblù sono ancora in corsa per un posto in Europa, attualmente occupano la decima posizione con 24 punti, a 4 di distanza dalla sesta piazza occupata dalla Roma.

La Juventus è reduce dal pareggio conseguito in casa del Venezia, con la gara terminata con il risultato di 1-1. La squadra di Massimiliano Allegri fatica a trovare la giusta continuità di rendimento. Le precedenti due vittorie consecutive avevano dato una speranza al tecnico bianconero, ma il pareggio dello scorso turno, ha fatto tornare la Juventus fuori dalla zona-Europa. La formazione bianconera è ora settima in classifica con 28 punti. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, risalente allo scorso maggio, la Juventus si è imposta al Dall’Ara con il punteggio di 1-4.

BOLOGNA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Bologna Juventus di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA JUVENTUS

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Bologna Juventus, le quali si affronteranno nella diciottesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic, potrebbe dare un’opportunità ad Orsolini, dopo il gol nell’ultima giornata di campionato. In attacco confermato Arnautovic. Con il modulo 3-4-2-1, questa la probabile formazione titolare del Bologna: Skorupski; Soumaouro, Medel, Teathe; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow; Arnautovic.

In casa Juventus, l’allenatore Massimiliano Allegri, dovrà fare ancora a meno degli infortunati Chiesa e Danilo. Sono invece da valutare le condizioni di Paulo Dybala, uscito dal campo dopo pochi minuti di gioco nella trasferta di Venezia. La coppia d’attacco potrebbe quindi essere formata da Kulusevski e Morata. Con il modulo 4-4-2, ecco la probabile formazione della Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Bologna Juventus di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita non semplice per i rossoblù, con la vittoria del Bologna, abbinata al segno 1, quotata 4.00. L’eventuale pareggio tra le compagini, proposto con segno X, è quotato 3.60. Favorita la Juventus, la sua vittoria, con segno 2, viene proposta a 1.87.

