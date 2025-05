Diretta Bologna Juventus (risultato 0-1): errore di Skorupski!

Al 9’, la Juventus passa in vantaggio: Cambiaso sfrutta alla perfezione l’ampio spazio sulla trequarti centrale e serve Kephren Thuram, che calcia da fuori area. Skorupski, in modo goffo, non riesce a deviare il tiro. I bianconeri continuano a essere pericolosi in contropiede: al 20’, Cambiaso prova a servire Nico Gonzalez, libero al centro dell’area, ma il passaggio non è preciso. Poco dopo, Dallinga si trova a tu per tu con Di Gregorio ma spreca da pochi passi; fortunatamente per lui, l’attaccante è in posizione di fuorigioco. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Bologna Juventus streaming video, come vedere la partita

La diretta Bologna Juventus sarà trasmessa come tutte le partite della competizione da Dazn, basterà quindi essere abbonati ad uno tra i piani Standard o Plus per poter usufruire dalle 20.45 alla diretta streaming video sul sito o sull’app.

Le formazioni ufficiali, via!

La diretta di Bologna Juventus si preannuncia entusiasmante, eppure andando più a fondo nei numeri, emergono differenze interessanti che potrebbero influenzare l’andamento del match. Dal punto di vista offensivo, il Bologna ha una leggera superiorità, con 1.53 gol segnati a partita contro l’1.5 della Juventus. I rossoblù si dimostrano anche più propositivi nelle gare con Over 2.5 gol, presenti nel 50% dei casi (contro il 44.12% dei bianconeri), e con partite in cui entrambe le squadre vanno a segno (52.94% contro 44.12%). In compenso, la Juventus vanta una difesa più solida, subendo appena 0.91 gol a partita (contro l’1.09 del Bologna) e con ben 16 clean sheet stagionali, a fronte dei 12 dei felsinei.

Anche nella gestione dei primi tempi la Juve si fa leggermente preferire: supera lo 0.5 gol nella prima frazione nel 67.65% delle partite, mentre il Bologna si ferma al 64.71%. Più marcata invece la differenza nelle gare con Over 1.5 nel primo tempo, dove i bianconeri si attestano al 35.29%, contro il 23.53% dei rossoblù. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Bologna Juventus, si comincia! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, J. Miranda; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; T. Weah, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor (agg. Gianmarco Mannara)

Bologna Juventus, rossoblù per il controsorpasso

Allo Stadio Renato Dall’Ara andrà in scena la diretta Bologna Juventus, trentacinquesima giornata di Serie A che avrà un impatto importante per la corsa al quarto posto e quindi alla qualificazione in Champions League nella prossima stagione, i rossoblù hanno perso il loro vantaggio con il pareggio 0-0 con l’Udinese ma distano solo un punto rendendo quindi ancora possibile questo sogno.

I bianconeri invece hanno l’obbligo di raggiungere la massima competizione europea visto che è l’obiettivo minimo dato dalla dirigenza sia per una questione economica sia per il prestigio della società, che però da qualche anno fatica a rimanere ai vertici del nostro campionato.

Formazioni Bologna Juventus, probabili scelte dei tecnici

Le scelte dei tecnici per la diretta Bologna Juventus vedranno alcuni cambiamenti negli undici titolari rispetto alle ultime giornate per alcune squalifiche o indisponibilità fisiche, Vincenzo Italiano quindi manderà in campo il solito 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Calabria, Beukema, Lucumi e Miranda in difesa, Aebischer e Freuler come linea di centrocampo, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi i trequartista in supporto di Dallinga unica punta.

Per Igor Tudor invece la scelta seguire quella fatta nella vittoria 2-0 contro il Monza, Di Gregorio andrà in porta, Alberto Costa, Kalulu e Renato Veiga sono i 3 difensori, McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso i 4 centrocampisti, 2 trequartisti Nico Gonzalez e Conceiçao, al posto dello squalificato Yildiz, agiranno dietro a 1 attaccante centrale, Kolo Muoni.

Diretta Bologna Juventus, quote e possibile risultato finale

Secondo diversi bookmakers come bet365, la diretta Bologna Juventus dovrebbe vedere la vittoria dei rossoblù che infatti viene fissata a 2.40, il risultato più improbabile è invece la vittoria dei bianconeri quotata 3.20, infine c’è il pareggio che è dato a 3.00 e quindi il secondo risultato più probabile.

A dare questo scenario sono sicuramente le prestazioni della squadra emiliana che è riuscita con un bel gioco a replicare la stagione passata fino a lottare per un posto in Champions League, convince meno invece la squadra bianconera che in questa edizione ha dovuto affrontare molti più problemi.