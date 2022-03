Diretta/ Bologna Juventus streaming video tv: verifica bianconera (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS: JUVE FAVORITA!

Bologna Juventus, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 16.00 presso il Centro Sportivo Biavati sarà una sfida valevole per la 23^ giornata di Primavera 1. Verifica bianconera dopo una doppia vittoria molto importante per la Primavera juventina: prima il passaggio del turno nella UEFA Youth League contro l’AZ Alkmaar, quindi il poker inflitto alla Sampdoria a domicilio, segnali di ripresa che hanno mantenuto la Juventus al quarto posto, a -2 dalla seconda piazza.

Il Bologna è invece quartultimo, a una sola lunghezza di distanza dall’uscire fuori dai play out dopo due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Spal, con la quota salvezza che si sta però alzando sensibilmente nelle ultime giornate di campionato. Nel match d’andata vittoria per 3-2 della Juventus sul Bologna in una sfida molto combattuta, il 26 maggio scorso bianconeri corsari nell’ultimo match del campionato Primavera disputato a Bologna col punteggio di 0-2.

DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Juventus Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Juventus Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; Pagliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna. Risponderà la Juventus allenata da Andrea Bonatti con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



