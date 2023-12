Diretta Bologna Lazio Primavera/ Risultato live, streaming video tv: Aquila per la vetta (10 dicembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA: OBIETTIVI DIVERSI!

Bologna Lazio Primavera è in diretta dal Centro Tecnico Niccolò Galli, alle ore 11:00 di domenica 10 dicembre: si gioca per la tredicesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024, ed è una partita tra due squadre con obiettivi diversi come si nota già dai 17 punti di differenza in classifica. Il Bologna è pericolante e lotta per la salvezza, ma lunedì scorso ha fatto un bel colpo: grazie al pirotecnico 4-3 al Monza ha spezzato la serie di sconfitte e ha guadagnato terreno su un’avversaria diretta, potendo guardare con maggiore fiducia all’impegno odierno che sarà molto complicato.

Diretta/ Bologna Monza Primavera (risultato finale 4-3): grande show e vittoria felsinea! (4 dicembre 2023)

La Lazio Primavera infatti ha battuto anche il Milan: scavalcati i rossoneri in classifica, adesso i biancocelesti occupano la seconda posizione in compagnia del Sassuolo, in compagnia dell’Inter capolista per un percorso che da neopromossa si sta rivelando davvero entusiasmante. Sarà una bella occasione per Stefano Sanderra e i suoi ragazzi, e allora aspettando che la diretta di Bologna Lazio Primavera prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Lecce Bologna (risultato finale 1-1): Piccoli pareggia su rigore al 100' minuto! (3 dicembre 2023)

BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lazio Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Video/ Bologna Torino (2-0) gol e highlights: Fabbian e Zirkzee incredibili (27 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA

In Bologna Lazio Primavera Luca Vigiani si affida come sempre al 3-5-2: qualche dubbio riguardo i giocatori da schierare, in difesa dovremmo comunque vedere Svoboda, Amey e uno tra Saer Diop e Mercier a protezione di Tito Gasperini, con una linea di centrocampo nella quale Menegazzo è il playmaker basso supportato dalle mezzali Byar e Rosetti. Sulle corsie laterali corrono invece Carretti a destra e Baroncioni a sinistra; davanti ancora qualche punto di domanda, perché Tommaso Ebone e Ravaglioli contendono le maglie a Tonin e Mangiameli.

Solito 4-3-3 per Sanderra: nella sua Lazio Magro sarà il portiere, Bedini e Milani sulle fasce come terzini e solita coppia centrale formata da Dutu e Petta. A giostrare la manovra ecco Bordon, poi da valutare le condizioni di Napolitano e in alternativ

© RIPRODUZIONE RISERVATA