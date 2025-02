DIRETTA BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA, PUNTI D’ORO IN PALIO

Alla ricerca di punti vitali per i rispettivi obiettivi. La diretta Bologna Lazio Primavera vede due formazioni in difficoltà di risultati che si scontreranno in questo domenica 9 febbraio 2025 alle ore 11:00 in casa dei rossoblu.

I felsieni sono in una posizione di classifica deficitaria. L’ultima vittoria è del 2 novembre 2024 contro la Sampdoria targata Byar. Da lì in poi nessun successo con tre pareggi e soprattutto dieci sconfitte negli ultimi tre mesi.

La Lazio invece conta due successi nelle ultime dieci disputate vale a dire quelle contro Bologna all’andata e Torino, entrambe in casa. I biancocelesti sono comunque ottavi in classifica a -4 dalla zona playoff mentre i rossoblu 18esimi.

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Bologna Lazio Primavera dovrete semplicemente collegarvi al canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming invece avrete due possibilità ovvero l’applicazione oppure il sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA

Il Bologna Primavera si schiereranno con il modulo 4-3-3. Tra i pali Happonen, difeso dal quartetto Nesi, Markovic, Ivanisevic e Baroncioni. A centrocampo ci saranno Menegazzo, Jack e Nordvall con Tonin, Castaldo e Ravaglioli.

La Lazio invece giocheranno con il 4-3-1-2: in porta Renzetti, protetto da Zazza, Bordon, Bordoni e Ferrari. Le mezzali saranno Di Tommaso e Pinelli con Nazzaro in mediana e Farcomeni sulla trequarti. D’Agostini e Balde in avanti.