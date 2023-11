DIRETTA/ Bologna Lazio video streaming tv: tante emozioni negli ultimi anni! (Serie A, 3 novembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA LAZIO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Bologna Lazio pone di fronte due formazioni che si sono affrontate negli ultimi 2 anni ben 5 volte presentando sempre gol ed emozioni. Negli ultimi 5 match sono ben 3 i successi della Lazio contro una vittoria del Bologna ed un pareggio. Bologna che ha vinto per 3-0 la sfida del 2021 con le reti di Barrow, Theate e Hickey contro una Lazio spenta in quella partita. Lazio che ha risposto alla sfida successiva con lo stesso risultato (3-0) con le reti di Immobile, dal dischetto, Zaccagni due volte per chiudere la partita. Laziali che hanno vinto 2-1 la sfida del 14 agosto nonostante l’espulsione di Luis Maximiano dopo 6 giri di orologio.

Subentrato Provedel, da quel momento non ha più lasciato il campo di gioco prendendo il posto del compagno portoghese. Per il Bologna reti di Arnautovic e rimonta Lazio con Immobile e autogol di De Silvestri. La quarta sfida è terminata con il risultato di 1-0. La sfida, valevole per la Coppa Italia, fu decisa da Felipe Anderson. La quinta gara da analizzare è l’ultimo dal punto di vista temporale. Risultato di pareggio maturato l’undici Marzo del 2023 con ben 5 ammonizioni in totale. (Marco Genduso)

DIRETTA BOLOGNA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lazio viene garantita dalla televisione satellitare: la partita di Serie A sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202 del vostro decoder) e sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento all’emittente. Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la diretta Bologna Lazio con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

UN BELL’ANTICIPO

Bologna Lazio, in diretta venerdì 3 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Il Bologna sta vivendo un momento in crescendo, superando anche l’ostacolo Verona in Coppa Italia martedì scorso. L’avvio in campionato è stato piuttosto positivo, con 15 punti raccolti nelle prime dieci partite, ottenendo un margine di otto punti sulla zona retrocessione e trovandosi a soli due punti dal sesto posto, valido per l’accesso alle competizioni europee. Nell’ultima giornata, il Bologna ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Sassuolo.

Dopo il secondo posto in campionato della scorsa stagione il rendimento della Lazio è stato altalenante, anche se la squadra sembra ora riprendersi. Attualmente occupano la settima posizione con 16 punti in dieci partite, distanziati di soli tre punti dalla zona Champions. Nell’ultimo turno, la Lazio ha vinto per 1-0 in casa contro la Fiorentina con un rigore trasformato al 95′ da Ciro Immobile, ottenendo così la terza vittoria consecutiva in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Bologna Lazio, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

BOLOGNA LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











