DIRETTA BOLOGNA LAZIO, I FELSINEI CERCANO IL SORPASSO

In campo domenica 16 marzo 2025 alle ore 15:00 per la diretta Bologna Lazio. Presso lo Stadio Renato Dall’Ara i padroni di casa, attulamente sesti in classifica con cinquanta punti, tenteranno di scavalcare i rivali della ventinovesima giornata di campionato, quinti con i loro cinquantuno punti. Una sola lunghezza separa dunque queste due compagini che vogliono centrare la qualificazione alle Coppe europee nella prossima annata calcistica e per farlo devono anche guardarsi le spalle dal ritorno della Roma, indietro di quattro punti rispetto ai peltroniani. La squadra allenata da mister Italiano ha inanellato tre vittorie consecutive, l’ultima contro il Verona, e punta a conquistare la quarta.

La Lazio, che ha giocato in Europa League in settimana, invece non perde da sei partite in Serie A ed è reduce dal pareggio maturato all’Olimpico contro l’Udinese. I biancocelesti si augurano di non dover cedere la propria posizione al Bologna e lotteranno perchè ciò non accada puntando piuttosto a superare la Juventus, distante appena un punto dopo il poker rifilatole dall’Atalanta nello scorso weekend. In uno stadio che si preannuncia tutto esaurito si affronteranno dunque due formazioni che sperano di qualificarsi alla Champions League nella stagione 2025/2026.

DIRETTA BOLOGNA LAZIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Bisogna aver sottoscritto un abbonamento regolare a DAZN per poter seguire la diretta Bologna Lazio con i propri occhi lontano dal Dall’Ara. Chi non potrà recarsi allo stadio avrà modo di vedere il match in streaming sul sito ufficiale oppure sull’applicazione della piattaforma a pagamento.

BOLOGNA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Lazio suggeriscono il modulo 4-2-3-1 con Skorupski, Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda, Ferguson, Freuler, Orsolini, Odgaard, Dominguez e Castro per quanto riguarda lo schieramento di partenza scelto da mister Vincenzo Italiano. Detto dei rossoblu, i biancocelesti guidati dal tecnico Marco Baroni potrebbero a loro volta presentarsi utilizzando uno speculare 4-2-3-1 con Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos per affrontare la gara dall’inizio.

BOLOGNA LAZIO, LE QUOTE DEL MATCH

Le quote proposte dai bookmakers riguardo al pronostico della diretta Bologna Lazio sono particolarmente positive per i padroni di casa. Stando ad esempio a quanto pagato da Sisal, l’esito finale di questo incontro dovrebbe essere favorevole per i rossoblu con l’1 pagato appunto a 2.35. I biancocelesti hanno invece meno chances di far loro la posta in palio con il 2 quotato a 3.25 e neanche il pareggio è un risultato così scontato da raggiunge visto l’x a 3.00.