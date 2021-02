Diretta Bologna Lazio/ Streaming video tv: incrocio tra due vecchi amici (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA LAZIO: OCCASIONE PER I BIANCOCELESTI

Bologna Lazio, in diretta dallo stadio Dall’Ara, si gioca alle ore 18:00 di sabato 27 febbraio ed è uno degli anticipi per la 24^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I biancocelesti tornano in campo a pochi giorni dal tonfo di Champions League, la netta sconfitta contro il Bayern Monaco che ha mostrato tutta la differenza di potenziale tra le due squadre e, di fatto, chiuso la porta dei quarti alla squadra di Simone Inzaghi. La quale però in campionato sta facendo bene, e insegue l’ottava vittoria nelle ultime nove per continuare a inseguire le prime quattro posizioni della classifica.

Il Bologna ha perso ultimamente un po’ di smalto, ma il passo lento delle avversarie in zona retrocessione mantiene al momento tranquillo il grande ex Sinisa Mihajlovic; il tecnico serbo si aspetta comunque qualcosa di più da una squadra che nell’ultima giornata ha pareggiato sul campo del Sassuolo. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Bologna Lazio, nel frattempo possiamo fare una valutazione più accurata su quelle che saranno le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BOLOGNA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lazio sarà accessibile ai soli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder), e in assenza di un televisore sarà possibile seguire questa partita anche tramite il servizio di diretta streaming video. Senza costi aggiuntivi potrete infatti attivare l’applicazione Sky Go, riservata anche questa ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO

Emergenza sulle fasce per Mihajlovic: Hickey è squalificato per Bologna Lazio, proverà a stringere i denti Dijks ma in alternativa De Silvestri andrà a sinistra con Tomiyasu sull’altro versante. Soumaoro e Danilo Larangeira saranno i centrali a protezione di Skorupski; in mezzo al campo il tandem dovrebbe essere composto da Schouten e Svanberg, davanti a loro poche novità e sorprese con Orsolini e Nicola Sansone a supportare Soriano, il trequartista che agirà alle spalle di Musa Barrow che, dovesse essere titolare Palacio, potrebbe spostarsi sull’esterno. Nella Lazio sono fuori dai giochi Luiz Felipe e Stefan Radu: Hoedt pronto a fare il centrale tra Musacchio e Acerbi con Patric in panchina. Reina ovviamente sarà ancora il portiere, Manuel Lazzari e Marusic (favorito sia su Lulic che su Fares) giocheranno come esterni di centrocampo dando una mano alla solita zona mediana, nella quale ci sarà sicuramente Lucas Leiva (Escalante è squalificato) con Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto da mezzali. Ancora una volta Joaquin Correa dovrebbe essere il partner di Immobile nel reparto avanzato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bologna Lazio possiamo leggere insieme quello che l’agenzia Snai ha previsto con le sue quote. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita corrispondente a 3,40 volte la somma giocata, mentre il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe guadagnare 3,55 volte la puntata. L’eventualità del successo ospite, ovviamente il segno 2, vale invece 2,10 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



