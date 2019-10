Diretta Bologna Lazio/ Streaming video tv: match speciale per Mihajlovic (Serie A)

Bologna Lazio, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 ottobre 2019, per la settima giornata del campionato di Serie A. Bologna Lazio è una partita che più delle altre mette in copertina Sinisa Mihajlovic, che sta lottando contro la leucemia e sicuramente sarà omaggiato in modo speciale da due tifoserie che lo amano. Il suo Bologna tuttavia deve soprattutto riscattarsi dopo la sconfitta di Udine che ha lasciato i rossoblù fermi a quota otto punti in classifica. La Lazio invece in campionato è reduce dalla larga vittoria contro il Genoa che ha proiettato i biancocelesti di Simone Inzaghi a quota 10 punti, ma la prima parte di stagione è stata decisamente troppo altalenante per la Lazio e di conseguenza una vittoria sarebbe fondamentale per arrivare alla sosta con la giusta serenità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lazio sarà garantita in esclusiva sui canali Calcio di Sky, di conseguenza riservati ai soli abbonati, i quali però avranno a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video fornita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni per Bologna Lazio. Sinisa Mihajlovic dovrebbe proporre il consueto 4-2-3-1 con Dzemaili avanzato sulla trequarti a causa della squalifica di Soriano, liberano un posto in mediana dove dovrebbe agire la coppia formata da Poli e Medel. In difesa è da segnalare il ballottaggio fra Danilo e Bani per affiancare Denswil nella coppia centrale davanti a Skorupski, Palacio invece è il favorito come prima punta. In casa Lazio c’è da tenere conto delle fatiche di Europa League, il modulo sarà comunque il 3-5-2 con una possibile coppia Caicedo-Immobile in attacco, mentre dovrebbe esserci Lazzari come titolare sulla fascia destra e in difesa bisogna tenere presente che ci sono Luiz Felipe, Patric e Vavro a contendersi un solo posto a disposizione.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine il consueto sguardo anche sul pronostico di Bologna Lazio, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Sono favoriti gli ospiti biancocelesti, infatti il segno 2 è quotato a 2,20. Si sale poi a quota 3,05 in caso di successo del Bologna e dunque segno 1, infine l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il segno X, che varrebbe 3,65 volte la posta in palio per chi crede nel pareggio.



