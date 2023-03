Diretta/ Bologna Lazio streaming video tv: Sarri cerca conferme (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA LAZIO: OSPITI STANCHI DOPO LA COPPA

La diretta Bologna Lazio, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 20:45, racconta di un match che rappresenta uno snodo importante per entrambe le compagini. L’undici di Thiago Motta ancora tiene vivo il sogno Europa ma la sconfitta maturata Torino ha affievolito le speranze.

I capitolini, invece, in campionato sono reduci dal successo sul campo del Napoli primo della classe ma martedì scorso si sono arresi all’AZ Alkmaar nel match di Conference League. Mister Sarri cerca, quindi, conferme per rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League.

BOLOGNA LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bologna Lazio, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della DAZN squad. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva. Il match, inoltre, sarà visibile su Sky al canale 251, e per gli abbonati al servizio Sky Q anche al canale 214.

BOLOGNA LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Lazio vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. Per mister Thiago Motta gli unici indisponibili sono gli infortunati Dominguez e Bagnolini mentre Arnautovic dovrebbe aver recuperato al 100%. Proprio l’attaccante ex Inter si candida per una maglia dall’inizio ma non è escluso che davanti giochino ancora Orsolini e Barrow. In difesa ballottaggio tra Soumaoro e Sosa per affiancare Lucumi. Nei biancocelesti pesano le assenze di Immobile per infortunio e Marusic per squalifica. L’attaccante sarà rimpiazzato da Felipe Anderson mentre nel pacchetto arretrato saranno Lazzari e Hysaj ad agire sulle corsie laterali. Un dubbio a centrocampo dove Vecino potrebbe essere riproposto a scapito di Cataldi. In dubbio, infine, la presenza di Casale, alle prese con un affaticamento muscolare.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Bologna Lazio vedono una sfida con i capitolini favoriti dal pronostico. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di mister Sarri vale 2.45 contro i 3.05 attribuiti ai rossoblù padroni di casa e la quota 3.20 riferita al segno X. Gara abbastanza bloccata in termini di gol con l’Over 2.5 a 2.15 e l’Under 2.5 proposto a 1.65.











