Diretta Bologna Lecce Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di campionato.

DIRETTA BOLOGNA LECCE PRIMAVERA: EQUILIBRIO IN CAMPO!

Mattinata in compagnia della diretta Bologna Lecce Primavera, sabato 23 agosto infatti questa partita si gioca alle ore 10:30 per la seconda giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026. Cosa dire di questo match? Tecnicamente parte in equilibrio, ma dovrà dircelo il campo e per ora abbiamo poche indicazioni.

Il Bologna, che ha aperto la sua stagione pareggiando contro il Cesena, l’anno scorso ha ampiamente deluso: appena 40 punti e la necessità di salvarsi attraverso il playout, superato contro l’Empoli grazie ad un gol maturato in pieno recupero e con tanta paura per una possibilissima retrocessione.

Il Lecce come sappiamo ha vinto lo scudetto Primavera nel 2023, ma nelle due stagioni che sono seguite ha pagato l’addio dei suoi big: nell’ultimo campionato ha fatto 50 punti arrivando a 11 lunghezze dai playoff, settimana scorsa ha perso in casa contro il Milan.

Per questo motivo la diretta Bologna Lecce Primavera diventa già delicata anche se siamo solo alla seconda giornata, prima che arrivi il calcio d’inizio noi possiamo aprire qualche rapida considerazione sul modo in cui le due squadre saranno schierate tra poco sul terreno di gioco.

COME VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA LECCE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Siamo su Sportitalia per la diretta Bologna Lecce Primavera, e quindi anche la diretta streaming video è disponibile per tutti sul sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LECCE PRIMAVERA

Gioca con il 4-3-3 Stefano Morrone, che nella diretta Bologna Lecce Primavera schiera Happonen in porta con una difesa che avrà la spinta dei terzini Puukko e Nesi, al centro invece abbiamo Tomasevic e Jaber con un centrocampo acceso dal talento di Lai, Nordvall e Toroc con l’alternativa Krasniqi a completare lo schieramento mentre davanti possono cambiare i due esterni con Simone Negri e Mazzetti per N’Diaye e Flavio Ferrari, da prima punta se la giocano Sadiku e Francesco Castaldo, quest’ultimo autore del gol salvezza nella passata stagione.

La risposta di Simone Schipa è un modulo speculare con Pehlivanov e Pacia davanti a Penev, Rashidi e Kozarac percorrono le corsie laterali con il supporto delle due mezzali Milojevic (in gol nella sconfitta interna contro il Milan) e Niko Kovac, Nohr dovrebbe fare filtro davanti alla difesa. Nel reparto avanzato i due laterali sono Laerke e Onyemachi, quantomeno favoriti sulla concorrenza di Perrone e Candido; come prima punta potremmo avere ancora Pasquale Esposito ma anche qui c’è un potenziale ballottaggio aperto con Kodor, che nella prima di campionato è entrato a partita in corso e ora si candida a una maglia da titolare.