DIRETTA BOLOGNA LECCE PRIMAVERA, PARTE BASSA

Obiettivo scappare dai playout. La diretta Bologna Lecce Primavera si può riassumere così, anche se le due formazioni hanno un vantaggio ben diverso rispetto. Il match si disputerà sabato 12 aprile 2025 alle ore 11:00.

Il Bologna per esempio è al 17esimo posto e ad oggi dovrebbe prendere parte ai playout. A risollevare i rossoblu sono state le tre vittorie nelle ultime cinque partite ovvero Atalanta, Sampdoria e infine Udinese, tutte a zero.

Probabili formazioni Juventus Lecce/ Quote: Vlahovic confermato, dubbio Cambiaso (Serie A, 12 aprile 2025)

Il Lecce invece è a +9 proprio dal Bologna e dunque naviga in acque sicuramente più tranquille. Dopo il sogno Coppa Italia Primavera spento in semifinale dal Milan, sconfitto in finale dal Cagliari, i pugliesi non si sono ancora ripresi con un solo punto in tre partite.

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA LECCE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Bologna Lecce Primavera dovrete semplicemente collegarvi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming invece sarà visibile sull’app o sito di Sportitalia.

DIRETTA/ Bologna Napoli (risultato finale 1-1): Castro manca il ko! (7 aprile 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LECCE PRIMAVERA

Il Bologna giocherà con il 4-3-3 con Pessina, difeso da Puukko, Tomasevic, Ivanisevic e Papazov. A centrocampo invece Lai, Nordvall e Jaku. Tridente offensivo formato da Tonin e Menegazzo esterni più Castaldo punta.

Stesso modulo anche per il Lecce con Rafaila tra i pali, protetto dal quartetto Addo, Esposito, Pehlivanov e Ubani. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Gorter, Kovac e Yilmaz mentre in attacco Delle Monache, Knutsen e Winkelmann.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA LECCE PRIMAVERA

La squadra favorita è il Bologna Primavera a 2.25 contro il 2 fisso per il Lecce a 2.70 e la X a 3.45. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.70 e 1.85.

DIRETTA/ Udinese Bologna Primavera (risultato finale 0-3): Castaldo avvicina la salvezza! (7 aprile 2025)