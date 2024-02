Diretta/ Bologna Lecce (risultato 1-0) video streaming tv: Beukema dopo 5′! (11 febbraio 2024)

DIRETTA BOLOGNA LECCE (RISULTATO 1-0): BEUKEMA DOPO 5′!

Impiega appena 5′ il Bologna a trovare il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un corner felsinei al tiro con Zirkzee, Falcone respinge ma si avventa sul pallone Beukema che sigla l’1-0. Al 12′ ancora pericoloso il Bologna con una frustata di Zirkzee che manca di poco il bersaglio, al 16′ gran palla messa in area da Ferguson, liscio di Zirkzee ma sulla sfera arriva Saelemaekers che calcia però fuori. Al 19′ primo squillo del Lecce, cross di Gallo e colpo di testa di Kaba che trova la pronta risposta di Skorupski, al 22′ però il Bologna rischia il patatrac con un avventato retropassaggio di Freuler che manda in porta Krstovic, che calcia però fuori a tu per tu con Skorupski. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo arrivati alla diretta di Bologna Lecce, una partita molto interessante tra due squadre che stanno bene. Entrambe reduci da una vittoria, separate da 12 punti in classifica; il Bologna in questo momento sarebbe qualificato in Conference League e dunque prosegue nel suo ottimo campionato, sicuramente migliore rispetto a quelle che erano le aspettative e con un Thiago Motta che continua a essere osservato speciale dalle big, recentemente accostato anche alla panchina del Barcellona. Il Lecce con i suoi 24 punti ne ha attualmente 6 di vantaggio sulla zona retrocessione.

Margine ancora da blindare ma, considerando che ci sono quattro squadre tra sé e il terzultimo posto, la situazione non può che essere considerata positiva. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul terreno di gioco dello stadio Dall’Ara, perché ci siamo davvero: ecco le formazioni ufficiali, la diretta di Bologna Lecce comincia! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, L. Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta LECCE (4-3-3): W. Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Kaba, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA LECCE: SQUADRE REDUCI DA VITTORIE!

Bologna Lecce, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Dopo un inizio di stagione promettente, caratterizzato da una sola sconfitta nelle prime undici giornate, il Bologna ha recentemente attraversato un periodo di calo. Prima della vittoria per 4-2 contro il Sassuolo, i rossoblù hanno ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite. È fondamentale per la squadra ritrovare la solidità difensiva che aveva mostrato all’inizio della stagione: se solo quattro gol erano stati subiti nelle prime sette giornate, ne sono stati incassati ben dieci nelle ultime cinque. Thiago Motta, emergendo come uno dei migliori allenatori del campionato, sta lavorando con determinazione per puntare alla zona europea, ma per farlo è essenziale trovare continuità. Inoltre, la squadra dovrà fare a meno di Castro, Aebischer e Soumaoro.

Il Lecce, nonostante un buon campionato, sta attraversando un momento difficile. Nell’ultima partita, hanno ottenuto una vittoria in rimonta per 3-2 contro la Fiorentina, segnando due gol nel finale, il che ha ridato entusiasmo dopo alcune settimane difficili. I giallorossi hanno dimostrato di essere capaci di prestazioni interessanti, come nel pareggio contro il Milan e nella vittoria contro la Lazio, grazie anche a giocatori di talento. Tuttavia, negli ultimi mesi la squadra ha faticato. Nelle ultime sei partite, contro avversari di alto livello come Genoa, Inter, Atalanta, Cagliari, Lazio e Juventus, hanno ottenuto solo un pareggio e segnato appena due gol, subendone invece dieci.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Bologna Lecce, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler, Ferguson; Fabbian, Zirkzee, Orsolini. A Risponderà il Lecce allenato da Roberto D’Aversa con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist.

BOLOGNA LECCE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











