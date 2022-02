Diretta/ Bologna Lecce streaming video tv: felsinei in crescita (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA LECCE PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Bologna Lecce, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Biavati sarà una sfida valevole per la 19^ giornata del campionato Primavera 1. Felsinei in crescita dopo l’ultima vittoria di Bologna valsa il terzo successo nelle ultime quattro sfide disputate in campionato. 9 punti in 4 partite che hanno fatto crescere i rossoblu in classifica, ora quartultimi e lontani una sola lunghezza dalla possibilità di uscire dalla zona play out, dove si sono dibattuti per lungo tempo.

Alle spalle del Bologna è finito anche il Lecce, ora terzultimo a 18 punti e sorpassato dagli emiliani dopo l’ultima sconfitta interna contro il Cagliari. Salentini senza vittoria da 4 partite di campionato in cui sono riusciti a racimolare solo 2 punti. Nel match d’andata 1-1 in casa dei giallorossi che avevano risposto al vantaggio del Bologna siglato da Raimondo con una rete messa a segno da Burnete in apertura di ripresa.

DIRETTA BOLOGNA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lecce Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Lecce Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini, Cavina, Amey, Urbanski, Pagliuca, Arnofoli, Wieser, Pyyhtia, Paananen, Motolese, Annan. Risponderà il Lecce allenato da Vito Grieco con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Samooja, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Johannson, Carrozzo, Burnete, Torok, Daka, Lemmens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



