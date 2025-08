Diretta Bologna Levadiakos streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 2 agosto 2025)

DIRETTA BOLOGNA LEVADIAKOS (RISULTATO 0-0): IN CAMPO PER L’AMICHEVOLE

Negli ultimi minuti prima della diretta Bologna Levadiakos possiamo spendere qualche parola in più sulla formazione ellenica che oggi sfida in amichevole i felsinei. Il nome completo della società è davvero lungo: Athlītikos Podosfairikos Omilos Levadeiakos, è la squadra di calcio della città di Livadeia, nella regione della Grecia Centrale. Nel XXI secolo il Levadiakos è una presenza abbastanza costante nella massima categoria del calcio greco: quattordici partecipazioni dal 2005 in poi, con citazione d’obbligo per gli otto campionati consecutivi dal 2011 al 2019.

Negli ultimi anni promozione nel 2022, retrocessione immediata nel 2023, ma nel 2024 ecco subito il ritorno nel massimo torneo ellenico e quest’anno la salvezza ottenuta grazie al nono posto, per cui i greci si stanno preparando a una nuova stagione in Super League. Adesso che abbiamo conosciuto un po’ meglio gli avversari dei rossoblù nell’amichevole odierna, possiamo davvero cedere la parola alla diretta Bologna Levadiakos! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA LEVADIAKOS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non dovremmo avere modo di seguire la diretta Bologna Levadiakos in tv oppure tramite una diretta streaming video, motivo per il quale punto di riferimento decisivo saranno le info che i rossoblù comunicheranno sul sito oppure sui profili social.

AMICHEVOLE CONTRO I GRECI

Continua la tabella di avvicinamento al campionato per una delle formazioni più ambiziose del nostro calcio: la diretta Bologna Levadiakos ci farà compagnia alle ore 11.00 del mattino di oggi, sabato 2 agosto 2025, dal centro tecnico Galli di Casteldebole, dove i rossoblù sono tornati ad allenarsi dopo la fine del ritiro in Alto Adige.

Sarà una partita amichevole che è prevista a porte chiuse, quindi massima libertà per mister Vincenzo Italiano, che avrà di fronte una rivale di buon livello, che milita nel massimo campionato di calcio greco. Non una big del calcio europeo, ma il Levadiakos può costituire un interessante banco di prova.

Sappiamo che il Bologna sarà protagonista in campionato e anche in Europa League, sarà la seconda stagione consecutiva nelle Coppe europee grazie al memorabile successo nella scorsa Coppa Italia, che ha riportato un titolo in bacheca dopo addirittura 51 anni di digiuno per il glorioso club del capoluogo emiliano.

Non guastano allora amichevoli di profumo internazionale, dopo il test di eccellente livello nazionale vissuto sabato scorso con il vittorioso triangolare contro Sudtirol e Sassuolo, ancora tra le montagne. Nel frattempo i rossoblù sono tornati a casa, che cosa potrà dirci oggi la diretta Bologna Levadiakos?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LEVADIAKOS

Per un’amichevole che potremmo definire di medio livello, bisognerà naturalmente capire se mister Vincenzo Italiano nelle probabili formazioni della diretta Bologna Levadiakos punterà più sui titolari per aumentarne ancora di più l’intesa o se ci sarà spazio per esperimenti, sia per i nomi dei titolari sia per quanto riguarda le scelte dal punto di vista tattico.

Per dare almeno un’indicazione di massima, potremmo suggerire un modulo 4-2-3-1 nel quale in difesa davanti al portiere Skorupski potrebbero giocare Holm, Vitik, Lucumi e Lykogiannis in una linea a quattro; nel cuore del centrocampo emiliano Moro e Freuler; sulla trequarti offensiva il terzetto formato da Orsolini, Karlsson e Cambiaghi ed infine come centravanti Castro.