DIRETTA/ Bologna Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (1 maggio 2024)

DIRETTA BOLOGNA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo davvero, la diretta di Bologna Milan Primavera sta per farci compagnia. La situazione resta molto complessa per i felsinei, che però ultimamente si sono ripresi: le vittorie contro Juventus e Sampdoria, squadre in crisi, hanno interrotto un digiuno che durava da ben tre mesi, peccato che dopo sia arrivato il ko nel derby contro il Sassuolo per un girone di ritorno che resta estremamente complesso, nel quale il Bologna ha messo insieme appena 10 punti (sono 17 in tutta l’andata, segno che un calo c’è stato anche se è tutto il campionato a essere negativo).

Il Milan invece non pareggia da sette gare: di queste ne ha vinte tre perdendone quattro, avevamo già detto di come i giovani rossoneri avessero rallentato il passo nella seconda metà del torneo e infatti troviamo 15 punti nelle 13 giornate disputate finora nel ritorno, vale la pena ricordare che invece nei primi 17 turni i punti del Milan erano stati 31. Adesso dobbiamo davvero metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, finalmente siamo pronti a dare il via a questo recupero e quindi che parli il campo, la diretta di Bologna Milan Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Molto facile seguire la diretta di Bologna Milan sia in tv che in streaming grazie a Sportitalia, l’emittente televisiva infatti detiene i diritti per questo campionato e si potrà vedere il match collegandosi al canale 60 del digitale terrestre oppure sul sito di Sportitalia, per seguire lo streaming ufficiale.

BOLOGNA MILAN PRIMAVERA: ROSSONERI CON PLAYOFF A RISCHIO!

Il calcio giovanile entra nel vivo questo pomeriggio alle ore 15,00 grazie alla diretta di Bologna Milan Primavera programmata per la 30esima giornata di campionato di oggi 1 maggio 2024. Questo match è di grande importanza per i baby rossoneri, che cercheranno una vittoria fondamentale per accedere ai playoff del campionato, soprattutto se il Sassuolo dovesse perdere nell’altra partita in programma.

L’avversario, il Bologna Primavera, sembra alla portata sulla carta, ma non bisogna sottovalutare i rossoblù, che nell’ultimo periodo hanno dimostrato di essere avversari ostici e difficili da battere. Nonostante vengano da una sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo, i giocatori del Bologna saranno determinati a riscattarsi e a mettere in difficoltà i rossoneri.

DIRETTA BOLOGNA MILAN PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Interessanti i prospetti che vengono fuori leggendo le probabili formazioni di Bologna Milan Primavera, sulla trequarti agirà Liberali, un giocatore con un destro educato e una buona capacità di corsa. Le sue doti gli permettono di saltare gli avversari con facilità e creare pericoli per la difesa del Bologna.

Squadra rossoblu che invece non potrà fare a meno di Ebone, attaccante potente e veloce che può rivelarsi una minaccia sia su calci piazzati che in contropiede. La sua fisicità e la sua abilità nel dribbling lo rendono un avversario temibile per la difesa rossonera.

BOLOGNA MILAN PRIMAVERA, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo quelle che sono le quote diretta di Bologna Milan Primavera, grazie al supporto della Snai: sul sito possiamo notare che il segno 1 sia stato fissato a 2,6 mentre il pareggio ha una quota di base puntata a 2,3. La vittoria rossonera invece porterebbe una moltiplicazione di 2 sull’importo scommesso.

