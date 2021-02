Diretta Bologna Milan primavera/ Streaming video tv: rossoblu per il riscatto

DIRETTA BOLOGNA MILAN PRIMAVERA: RISCATTO EMILIANO?

Bologna Milan primavera, diretta dall’arbitro Eugenio Scarpa, è la partita in programma oggi, 9 febbraio 2020, valida per la nona giornata del primo campionato di categoria: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Dopo un intenso fine settimana dedicato al recupero del quinto turno, ecco che per il campionato primavera 1 si torna subito in campo e per una giornata regolare, aperta subito dal big match tra Bologna e Milan. La sfida è attesa anche perchè in palio sono stati messi punti particolarmente succulenti, specie per i rossoneri di Mister Giunti, che dopo aver superato anche il Sassuolo pochi giorni fa, vogliono proseguire nel trend positivo e rilanciarsi entro la top five della classifica di campionato. Sono altresì bisognosi di punti anche i rossoblu di Zauri: la squadra emiliana infatti è di ritorno da un pesante KO rimediato ancora nell’ultimo turno con la Sampdoria, verdetto che ha bloccato la scalata del club verso le zone più prestigiose della graduatoria. Ma dopo il tonfo, per il Bologna primavera potrebbe essere già oggi occasione di riscatto, tra le mura di casa: ci attenderà un match veramente infuocato.

DIRETTA BOLOGNA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN PRIMAVERA

Per le probabili formazioni della diretta tra Bologna e Milan primavera, ecco che già per la metà campo rossoblu Mister Zauri dovrebbe puntare su gran parte dell’11 che ha già giocato contro la Sampdoria pochi giorni fa. Fissato il 4-3-3, ecco che allora sarà spazio dal primo minuto per Rocchi Vergani e Rabbi in attacco, mentre imprescindibile in cabina di regia sarà Viviani. Attenzione poi al reparto a 4 davanti a Molla, con Milani e Arnofoli al centro, benchè quest’ultimo sia stato autore di un autogol anche nell’ultimo incontro di Coppa col Cagliari a inizio mese: Khailoti e Montebugnoli agiranno in corsia. Sarà pure 4-3-3 per il Milan primavera, dove pure Giunti non potrà prescindere da Tonin e Olzer in attacco, tra i suoi bomber più in forma: toccherà a Roback completare il reparto avanzato. Per il centrocampo sarà spazio dal primo minuto per il capitano Brambilla, come pure per Mionic e Di Gesù: maglie confermate in difesa con Michelis e Tahar presententi davanti al numero 1 Jungdal.



