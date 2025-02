Diretta Bologna Milan (risultato 0-0): le formazioni ufficiali, via!

Con quattro mesi di ritardo, finalmente ci siamo: prende il via la diretta Bologna Milan, una partita che evidentemente manca da tempo, per la precisione dal 27 gennaio 2024, esattamente 13 mesi fa, giorno del match di ritorno del campionato scorso, un pareggio per 2-2 a San Siro che molti ricorderanno per i due rigori sbagliati dai rossoneri. A Bologna invece la sfida manca dal 21 agosto 2023, con successo esterno per 0-2 del Milan; in effetti il Diavolo ha una lunghissima striscia positiva contro il Bologna, che ha vinto per l’ultima volta il 6 gennaio 2016 (0-1 al Meazza). Da quel giorno sono state giocate altre 17 partite, con tredici vittorie per il Milan e quattro pareggi. Il dato più impressionante tuttavia è un altro.

Le ultime tre vittorie del Bologna sono arrivate tutte a San Siro, mentre i rossoblù in casa contro il Milan non vincono addirittura da 23 anni, cioè dal 2-0 firmato da Salvatore Fresi e Julio Cruz allo stadio Renato Dall’Ara domenica 10 marzo 2002. Chissà, forse serviva una partita in ritardo per spezzare questo lunghissimo digiuno: leggiamo le formazioni ufficiali, poi diamo il via alla diretta Bologna Milan! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Beukema, J. Miranda; Freuler, L. Ferguson; B. Dominguez, Fabbian, D. Ndoye; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano MILAN (4-2-3-1): Maignan; A. Jimenez, Thiaw. S. Pavlovic, T. Hernandez; Y. Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Rafael Leao; S. Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Bologna Milan, dove vedere la partita in streaming video e tv

Seguire la diretta Bologna Milan delle ore 20.45 sarà possibile solo per i tifosi e gli appassionati in possesso di un abbonamento a Dazn per i piani Standard e Plus, ci si potrà quindi sintonizzare sui canali Dazn e Dazn1 o collegare alla piattaforma di streaming Dazn.

Bologna Milan, punti per l’Europa

La diretta Bologna Milan sarà valida per il recupero della nona giornata di Serie A, non giocata per via dell’allerta meteo nel capoluogo Emiliano in quei giorni, a sfidarsi sono due squadre molto vicine in classifica ma che stanno affrontando la stagione in due maniere diverse e se una sta mantenendo le aspettative di inizio anno, l’altra è forse la squadra più deludente della competizione.

I padroni di casa sono ottavi in classifica con 41 punti ma nonostante possa sembrare una stagione deludente pensando a quella passata, sono in linea con le aspettative societarie, nell’ultima partita però sono stati sconfitti 2-0 dal Parma, gli ospiti invece occupano il settimo posto con 41 punti ma ad inizio anno erano una delle squadre candidate allo scudetto, o almeno ad un piazzamento Champions League e per questo sono una delle grandi delusioni, nell’ultima partita hanno perso 2-1 in casa del Torino.

Bologna Milan, probabili formazioni

Per l’importante diretta Bologna Milan allo Stadio Renato Dall’Ara i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 di Vincenzo Italiano con Skorupski in porta, Calabria, Beukema, Lucumì e Miranda in difesa, Freuler, Ferguson e Pobega i tre centrocampisti, tridente d’attacco formato da Orsolini e Dominguez come esterni offensivi e Castro riferimento centrale dell’attacco.

La squadra ospite di Sergio Conceiçao invece potrebbe confermare il 4-2-3-1 dell’ultima partita con Maignan tra i pali, Jimenez e Theo Hernandez gli esterni bassi con Tomori e Pavlovic a completare il reparto, Fofana e Reijnders in mediana, trequarti formata da Pulisic e Leao sulle fasce e Joao Felix in posizione centrale in supporto dell’unica punta Gimenez.

Scommessa Bologna Milan, quote e pronostico

La diretta Bologna Milan è una gara non semplice da pronosticare e leggere, infatti entrambe le squadre, soprattutto quella di casa, giocano un calcio offensivo con lo scopo di segnare un gol in più degli avversari, lasciando però spesso grandi spazi liberi alle loro spalle, il tecnico degli ospiti proverà nuovamente a schierare tutti i migliori giocatori offensivi insieme per provare a sfruttare il maggiore talento della sua rosa, strategia che quando utilizzata non ha mai dato i suoi frutti. Secondo i bookmakers come Sisal il risultato più probabile è la vittoria del Milan quotata 2.50, la vittoria del Bologna ha una quota di 2.88 mentre il pareggio è dato a 3.30