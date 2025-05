DIRETTA BOLOGNA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-2): INTERVALLO

Bologna Monza Primavera 0-2: primo tempo tutto all’insegna degli ospiti brianzoli, che sono in vantaggio di ben due gol all’intervallo grazie alla rete di Zanaboni già all’ottavo minuto e al rigore di Domanico al 27’. D’altronde con la diretta Bologna Monza Primavera negli ultimi anni ci siamo spesso divertiti. Il bilancio complessivo è ancora risicato, perché parliamo solamente di tre partite, cioè ovviamente le due dello scorso Campionato Primavera 1 più l’andata del torneo in corso, ma è già successo praticamente di tutto. L’elenco comincia con una pirotecnica vittoria casalinga per 4-3 del Bologna Primavera nella partita di lunedì 4 dicembre 2023, alla quale fece seguito un pareggio a sua volta ricco di gol, il 2-2 nel match di ritorno disputato naturalmente in casa del Monza Primavera sabato 10 febbraio 2024.

A questo punto mancava solamente una vittoria brianzola, che è arrivata domenica 12 gennaio 2025, ovviamente nell’andata dell’attuale Campionato Primavera 1. Ancora una volta è stato un incontro ricco di gol, anche se stavolta a senso unico, perché il Monza questo inverno si era imposto sul Bologna con un perentorio 4-0. In totale una vittoria per parte più un pareggio, addirittura nove gol segnati dal Monza e comunque ben sei anche per il Bologna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Bologna Monza Primavera potrete farlo in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming invece si potrà vedere sul sito web o applicazione sempre di Sportitalia.

GIOCHI FATTI

Sarebbe potuta essere una sfida di un’importanza capitale, ma questa classifica in realtà spegne ogni dubio. La diretta Bologna Monza Primavera infatti vede la 17esima sfida la 15esima in classifica, ma l’aritmetica ha già reso noto i propri verdetti. Si giocherà venerdì 9 maggio 2025 alle ore 17:00.

Infatti i felsinei sono sicuri di giocarsi i playout, senza possibilità di retrocedere direttamente (la Sampdoria è a -13) ma nemmeno di salvezza poiché la Cremonese conta 44 punti contro i 36 dei rossoblu, reduci dalla sconfitta di misura di Cagliari.

Il Monza invece di punti ne ha 45, uno più della Cremonese, dunque si può considerare tranquillissima e con la salvezza ciò ottenuta. La vittoria maturata sul campo della Fiorentina per 2-1 è stata la ciliegina sulla torta di questo finale di stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MONZA PRIMAVERA

Il Bologna Primavera giocherà con il 4-3-3 con Pessina in porta, difeso dal quartetto Puukko, Ivanisevic, Tomasevic e Papazov. A centrocampo ci saranno Jack, Nordvall e Toroc mentre in attacco ci saranno Tonin, Castaldo e Ravaglioli.

Il Monza Primavera risponderà con il 3-5-2. Tra i pali Vailati, linea difensiva formata dal trio Postiglione-Bagnaschi-Crasta. Agiranno da esterni Domanico e De Bonis con Lupetti, Berretta e Ballabio con Zanaboni e Nene davanti.