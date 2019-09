Diretta Bologna Napoli Primavera/ Streaming video tv: obiettivi opposti

Bologna Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione Aia di Teramo, si gioca alle ore 11.00 di questa mattina, sabato 21 settembre 2019, per la seconda giornata del nuovo campionato Primavera 1 2019-2020. Si arriva a Bologna Napoli Primavera avendo come punto di riferimento i rispettivi risultati della prima giornata: i felsinei devono reagire alla sconfitta per 6-3 subita sul campo della Fiorentina, dunque il Bologna necessita di una crescita in difesa; il Napoli invece è partito con una bella vittoria per 1-0 contro il Torino, che è sempre una big a livello Primavera, poi si è esibito anche in Youth League dove martedì è arrivato un buon pareggio per 1-1 contro la formazione giovanile del Liverpool.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Bologna Napoli Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA

Diamo infine uno sguardo alle probabili formazioni di Bologna Napoli Primavera. I felsinei sono reduci dalla pesante sconfitta per 6-3 contro la Fiorentina, di conseguenza mister Emanuele Troise potrebbe cambiare qualcosa per garantire più protezione alla difesa. A centrocampo e in attacco possibili meno cambiamenti, si riparte da Ruffo Luci, Mazza e Koutsoupias in mediana, Cossalter trequartista e la coppa d’attacco Juwara-Cangiano. Per il Napoli di Roberto Baronio fiducia invece per la squadra del vincente debutto con il Torino: modulo 3-5-2 con Idasiak in porta, retroguardia formata da Zanoli, Manzi e Senese; a centrocampo da destra a sinistra Zanon, Mamas, Vrakas, Labriola e Zedadka, infine in attacco Palmieri e Sgarbi sono i probabili titolari.



