Diretta Bologna Napoli Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata.

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Bologna Napoli Primavera raggiunge oggi la cifra tonda di episodi: sono infatti nove i precedenti, inaugurati da un ottavo al Torneo di Viareggio nel 2017 vinto dai partenopei (gol di Leandrinho e Gennaro De Simone dopo il vantaggio felsineo di Orji Okwonkwo) e in generale con cinque vittorie del Napoli e tre del Bologna, l’unico pareggio è andato in scena sempre otto anni fa. Le ultime due sfide risalgono al campionato 2022-2023, entrambe vinte dagli azzurri che in trasferta, su questo campo, erano riusciti a festeggiare con il gol di Nosa Edward Obaretin, ma poi non avevano evitato la retrocessione nella serie inferiore.

Liste UEFA 2025/ Sorprese e conferme: Lukaku escluso da Conte e Lookman inserito in Champions League

Per trovare invece una vittoria del Bologna dobbiamo tornare al febbraio di tre anni fa, ma in casa i rossoblu non ottengono un successo dal 3-2 del settembre 2019: segnarono Gianmarco Cangiano con una doppietta e Musa Juwara, per il Napoli marcature di Lorenzo Sgarbi, all’inizio della partita, e Karim Zedadka. Siamo pronti a vivere un altro capitolo di questo match che manca da qualche tempo? Noi sì, e anche i calciatori in campo cui cediamo subito la parola: la diretta Bologna Napoli Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Lazio Bologna Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Sana Fernandes! (31 agosto 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA

La diretta Bologna Napoli Primavera è garantita da Sportitalia, potrete quindi seguirla in chiaro con la relativa diretta streaming video tramite il sito ufficiale.

EQUILIBRIO IN CAMPO!

Manca poco alla diretta Bologna Napoli Primavera, che vivremo a partire dalle ore 14:00 di sabato 13 settembre 2025: siamo alla quarta giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026, si torna in campo dopo la sosta e le due squadre si affrontano in un match tecnicamente utile per i punti salvezza.

Così almeno sulla carta, ovviamente; la realtà dei fatti ci dice che il Bologna non ha subito gol nelle prime due giornate in cui ha battuto il Lecce, poi ha perso sul campo della Lazio e in generale deve provare a fare meglio dello scorso anno, quando si era salvato solo attraverso un tiratissimo playout vinto contro l’Empoli.

DIRETTA/ Bologna Como (risultato finale 1-0): primo successo per i felsinei! (Serie A, 30 agosto 2025)

Il Napoli è tornato nel massimo campionato dopo due anni, con esordio bellissimo: vittoria contro il Cagliari, poi però sono arrivate le sconfitte contro Torino e Verona e il problema oltre che difensivo è anche in attacco, con appena un gol segnato in tre partite.

Nella diretta Bologna Napoli Primavera abbiamo allora due squadre che devono provare ad aumentare i giri del motore e sviluppare meglio le loro trame offensive, il rischio che a vincere sia la paura esiste ma adesso noi ci concentriamo sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA

Gioca con il 4-3-1-2 Stefano Morrone, che per la diretta Bologna Napoli Primavera ha in mente un 4-3-1-2 sempre imperniato su Castaldo che rimane il riferimento in attacco, al suo fianco Flavio Ferrari è favorito su Castillo con Armanini nel ruolo di trequartista a fluttuare tra le linee, formando una sorta di catena centrale con Barbaro che comanda il centrocampo insieme a Lai e Toroc (con la possibile alternativa Krasniqi). In difesa invece avranno spazio Tomasevic e Francioli come centrali a protezione del portiere Happonen, Puukko e Nesi saranno i due terzini.

Il Napoli di Dario Rocco ha Gambardella squalificato, c’è Garofalo in compagnia di Alfonso De Luca per una difesa che avrà in Colella e D’Angelo i laterali, in porta invece va Mathias Ferrante. A centrocampo il capitano De Chiara, con lui uno tra Prisco, Cimmaruta e De Martino a supportare i trequartisti che dovrebbero essere Olivieri e Nardozi (larghi) e Borriello che si piazza alle spalle di Raggioli, quest’ultimo favorito come centravanti rispetto a Camelio. Opzione dalla panchina è Luigi Esposito, fino a questo momento autore dell’unico gol del Napoli Primavera in questo campionato.