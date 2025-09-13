Diretta Bologna Napoli Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata.
La diretta Bologna Napoli Primavera raggiunge oggi la cifra tonda di episodi: sono infatti nove i precedenti, inaugurati da un ottavo al Torneo di Viareggio nel 2017 vinto dai partenopei (gol di Leandrinho e Gennaro De Simone dopo il vantaggio felsineo di Orji Okwonkwo) e in generale con cinque vittorie del Napoli e tre del Bologna, l’unico pareggio è andato in scena sempre otto anni fa. Le ultime due sfide risalgono al campionato 2022-2023, entrambe vinte dagli azzurri che in trasferta, su questo campo, erano riusciti a festeggiare con il gol di Nosa Edward Obaretin, ma poi non avevano evitato la retrocessione nella serie inferiore.
Per trovare invece una vittoria del Bologna dobbiamo tornare al febbraio di tre anni fa, ma in casa i rossoblu non ottengono un successo dal 3-2 del settembre 2019: segnarono Gianmarco Cangiano con una doppietta e Musa Juwara, per il Napoli marcature di Lorenzo Sgarbi, all’inizio della partita, e Karim Zedadka. Siamo pronti a vivere un altro capitolo di questo match che manca da qualche tempo? Noi sì, e anche i calciatori in campo cui cediamo subito la parola: la diretta Bologna Napoli Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)
La diretta Bologna Napoli Primavera è garantita da Sportitalia, potrete quindi seguirla in chiaro con la relativa diretta streaming video tramite il sito ufficiale.
Manca poco alla diretta Bologna Napoli Primavera, che vivremo a partire dalle ore 14:00 di sabato 13 settembre 2025: siamo alla quarta giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026, si torna in campo dopo la sosta e le due squadre si affrontano in un match tecnicamente utile per i punti salvezza.
Così almeno sulla carta, ovviamente; la realtà dei fatti ci dice che il Bologna non ha subito gol nelle prime due giornate in cui ha battuto il Lecce, poi ha perso sul campo della Lazio e in generale deve provare a fare meglio dello scorso anno, quando si era salvato solo attraverso un tiratissimo playout vinto contro l’Empoli.
Il Napoli è tornato nel massimo campionato dopo due anni, con esordio bellissimo: vittoria contro il Cagliari, poi però sono arrivate le sconfitte contro Torino e Verona e il problema oltre che difensivo è anche in attacco, con appena un gol segnato in tre partite.
Nella diretta Bologna Napoli Primavera abbiamo allora due squadre che devono provare ad aumentare i giri del motore e sviluppare meglio le loro trame offensive, il rischio che a vincere sia la paura esiste ma adesso noi ci concentriamo sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni.
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA
Gioca con il 4-3-1-2 Stefano Morrone, che per la diretta Bologna Napoli Primavera ha in mente un 4-3-1-2 sempre imperniato su Castaldo che rimane il riferimento in attacco, al suo fianco Flavio Ferrari è favorito su Castillo con Armanini nel ruolo di trequartista a fluttuare tra le linee, formando una sorta di catena centrale con Barbaro che comanda il centrocampo insieme a Lai e Toroc (con la possibile alternativa Krasniqi). In difesa invece avranno spazio Tomasevic e Francioli come centrali a protezione del portiere Happonen, Puukko e Nesi saranno i due terzini.
Il Napoli di Dario Rocco ha Gambardella squalificato, c’è Garofalo in compagnia di Alfonso De Luca per una difesa che avrà in Colella e D’Angelo i laterali, in porta invece va Mathias Ferrante. A centrocampo il capitano De Chiara, con lui uno tra Prisco, Cimmaruta e De Martino a supportare i trequartisti che dovrebbero essere Olivieri e Nardozi (larghi) e Borriello che si piazza alle spalle di Raggioli, quest’ultimo favorito come centravanti rispetto a Camelio. Opzione dalla panchina è Luigi Esposito, fino a questo momento autore dell’unico gol del Napoli Primavera in questo campionato.