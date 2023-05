DIRETTA BOLOGNA NAPOLI/ Streaming video tv: penultima come nel 1990, 28 maggio 2023

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI: TESTA A TESTA

Oggi pomeriggio la diretta di Bologna Napoli vedrà i partenopei, campioni d’Italia, cercare di puntellare ancora la loro straordinaria classifica dopo l’ultima vittoria contro l’Inter finalista di Champions League. Il Bologna dopo un momento opaco è riuscito a risollevarsi vincendo in goleada sul campo della Cremonese. Curiosamente, il Napoli gioca la penultima partita di campionato nonché l’ultima trasferta stagionale a Bologna, esattamente come accaduto 33 anni prima nell’ultimo Scudetto conquistato, nel 1990.

All’andata Napoli vincente 3-2 sul Bologna, il 17 gennaio 2022 i partenopei hanno vinto, col punteggio di 0-2, anche l’ultimo precedente al “Dall’Ara”. Il Napoli ha disputato contro il Bologna in 4 competizioni per un totale di 147 partite, ottenendo 60 vittorie, 40 pareggi e 47 sconfitte. In totale 221 gol realizzati dai partenopei e 197 gol realizzati invece dai felsinei. (agg. di Fabio Belli)

BOLOGNA NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Napoli sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Stefan Schwoch. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

ROSSOBLÙ VOGLIOSI DI SALIRE ANCORA

Bologna Napoli, in diretta domenica 28 maggio 2023 alle ore 15.o0 presso lo “Renato Dall’Ara” di Bologna, sarà una sfida valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A.

Si tratta di una gara utile solo per le statistiche sul fronte Napoli: i partenopei, reduci dalla bella vittoria interna contro l’Inter, cercano solo punti per migliorare il proprio bottino avendo già vinto lo scudetto; in casa Bologna, invece, con la salvezza acquisita da tempo l’unico traguardo da raggiungere è quello relativo all’ottavo posto. Dopo la roboante vittoria di Cremona l’obiettivo è senza dubbio alla portata dei ragazzi di Thiago Motta.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

Paulo Sousa e Dionisi alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Bologna Napoli. Partiamo dai padroni di casa: il tecnico dei felsinei dovrà fare a meno dello squalificato Orsolini che dovrebbe essere sostituito da Aebischer. Indisponibili anche i soliti Bagnolini, Kyriakopoulos, Soriano e Soumaoro. In avanti conferma dal primo minuto per Arnautovic con Zirkzee pronto a subentrare. Per Luciano Spalletti, invece, un assente per squalifica, ovvero Elmas e un infortunato, Lozano. Il tecnico toscano, quindi, proporrà un undici molto simile a quello di domenica scorsa con Lobotka e Demme in ballottaggio per una maglia così come Rrahmani e Ostigard.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta tv di Bologna Napoli secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie alle quote proposte da Snai: la vittoria dei campani ospiti è a 2.15, il pareggio è a 3.40 mentre il successo dei rossoblù padroni di casa paga 3.35 volte la posta. Equilibrio nelle quote sul numero di reti: Under 2.5 a 1.87 e Over 2,5 a 1.85.











