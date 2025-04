DIRETTA BOLOGNA NAPOLI (RISULTATO 0-1): AEBISHER SFIORA IL PARI

Al 28’ Dallinga tenta una conclusione in area dopo un controllo di petto, ma il tiro finisce alto. Al 33’ il Napoli sfiora il gol con McTominay, servito da un’ottima incursione di Di Lorenzo, ma Ravaglia è attento e para. Al 41’ ancora protagonista Ravaglia, che respinge un tentativo di Politano in uscita bassa, ma l’azione viene annullata per un fallo precedente di Neres su Holm. Al 43’ Aebisher ci prova dal limite con un tiro a giro che sfiora la traversa. La migliore occasione del Bologna arriva proprio sul finale del primo tempo. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Bologna Napoli streaming video, dove vedere la partita

La diretta Bologna Napoli che si terrà allo Stadio Renato Dall’Ara sarà disponibile anche per i tifosi non presenti fisicamente allo stadio tramite Dazn che per gli abbonati Standard o Plus trasmetterà la gara sul loro sito o sull’applicazione, ottenibile su tutti i dispositivi, ma anche sui canali Dazn e Dazn1 raggiungibili con il decoder Sky.

SKORUPSKI KO, ENTRA RAVAGLIA

Il Napoli parte forte contro il Bologna, dominando il possesso palla nei primi minuti. Dopo un’occasione da corner con Miranda e una rovesciata di Odgaard per i rossoblu, gli azzurri rispondono in contropiede con Neres, fermato da un grande intervento di Holm. Al 18’ arriva il vantaggio partenopeo: Anguissa approfitta di un errore di Lucumí, brucia la difesa e supera Skorupski per l’1-0. Il portiere polacco si infortuna nell’azione del gol ed è costretto a lasciare il campo al 23’, sostituito da Ravaglia. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci attende una gran bella diretta Bologna Napoli, che possiamo andare a raccontare: Vincenzo Italiano e Antonio Conte hanno fatto parecchia strada da quando sono stati avversari in Serie A, il primo come regista del Verona e il secondo da capitano della Juventus con cui ha vinto tutto. Oggi il tecnico nato a Karlsruhe, in Germania, sta di fatto “riscattando” un’immagine che si era leggermente offuscata, in maniera possiamo dire molto superficiale, a causa delle tre finali perse come allenatore della Fiorentina (due di Conference League e una di Coppa Italia), dimenticando il modo in cui ci era arrivato. La realtà ci dice che nel Bologna sta replicando quasi esattamente il cammino di Thiago Motta, l’unica differenza è che probabilmente quest’anno non porteremo la quinta squadra in Champions League ma lui intanto è quarto e se la gode.

Vedremo dunque, Conte potrebbe lasciare per strada uno scudetto al Dall’Ara? Scopriamolo insieme, leggiamo le formazioni ufficiali perché la diretta Bologna Napoli sta per farci compagnia! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, J. Miranda; L. Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, D. Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano NAPOLI (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; McTominay, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, R. Lukaku, David Neres. Allenatore: Antonio Conte (agg. di Claudio Franceschini)

Bologna Napoli, i rossoblù sognano la Champions League

Il posticipo delle 20.45 prevede la diretta Bologna Napoli: sarà una partita decisiva per il prosieguo della stagione con i rossoblù che stanno cercando di centrare una storica seconda consecutiva qualificazione in Champions League nonostante il cambio di allenatore che anzi ha portato anche una finale di Coppa Italia dopo la vittoria 0-3 in casa dell’Empoli.

I partenopei invece stanno inseguendo l’Inter capolista di soli 3 punti che però giocherà sabato a Parma e avrà la possibilità di aumentare il distacco con i secondi in classifica, la freschezza dei giocatori però potrebbe essere un fattore di vantaggio per gli azzurri.

Bologna Napoli, probabili formazioni

La diretta Bologna Napoli è di fondamentale importanza per questo sia Antonio Conte che Vincenzo Italiano si affideranno alla loro migliore formazione disponibile, per i campani si dovrebbe replicare il 4-3-3 vincitore 2-1 con il Milan con Meret, Olivera, Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e McTominay, recuperato dall indisponibilità, Politano, Lukaku e Neres.

Per gli emiliani potrebbe essere più difficile ipotizzare i titolari, certi del modulo 4-2-3-1 sicuri saranno Skorupski in porta, Calabria, Beukema, Casale e Miranda in difesa, Freuler e Ferguson a centrocampo, Orsolini e Odgaard con uno tra Cambiaghi, Ndoye e Dominguez dietro alla punta Castro o Dallinga.

Scommessa Bologna Napoli, quote e pronostico

La diretta Bologna Napoli può essere una di quelle sfide che avrà il risultato in bilico fino alla fine dei due tempi e che potrebbe essere decisa dagli episodi o dalla preparazione tattica dei due allenatori che cercheranno contromisure alle caratteristiche degli avversari. Secondo Sisal il risultato più probabile sarà la vittoria del Napoli, vista la posizione in classifica e la capacità nel leggere le gare del tecnico, tanto che è pagata 2.65, la vittoria del Bologna però non è troppo distante ed è fissata solo a 2.85, il pareggio invece ha la quota più alta anche se di poco e pari a 2.95.