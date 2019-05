Diretta Bologna Napoli/ Streaming video e tv: passerella al Dall’Ara (Serie A)

Bologna Napoli, diretta dall’arbitro Di Paolo questa sera, sabato 25 maggio 2019 alle ore 20.30, sarà una sfida della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Sarà una festa allo stadio Renato Dall’Ara con il Bologna che nel posticipo di lunedì scorso ha conquistato l’ultimo punto che gli serviva per la matematica salvezza: obiettivo importantissimo considerando le difficoltà dei felsinei che in alcuni momenti di questa stagione sono stati molto vicini alla retrocessione. L’avvento di Sinisa Mihajlovic ha risolto molti problemi e ora l’ultimo impegno sarà con un Napoli abbondantemente secondo e che ha chiuso riducendo anche le distanze su una Juventus campione d’Italia che in questa prima stagione di Ancelotti alla guida degli azzurri è sembrata però tecnicamente molto più lontana rispetto allo scorso anno con Sarri. Bologna Napoli arriva per i partenopei dopo la bella vittoria sull’Inter, sarà ancora festa per Ancelotti oggi?

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Napoli si potrà seguire in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, collegandosi sul canale numero 202 del satellite Sky Sport Serie A, oppure anche su Sky Sport 251. Il sito skygo.sky.it consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

Le probabili formazioni di Bologna Napoli potrebbero essere le seguenti, stasera allo stadio Renato Dall’Ara. I rossoblu allenati da Sinisa Mihajlovic schiereranno un 4-2-3-1 con Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. Risponderanno i partenopei allenati da Carlo Ancelotti con un 4-4-2 schierato con Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Napoli favorito per la conquista della vittoria sul Bologna. Vittoria in casa quotata 4.00 da Eurobet, pari proposto a una quota di 4.10 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 1.80 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 1.53 e 2.50.



