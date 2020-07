Diretta Bologna Napoli/ Streaming video tv: chi torna a vincere? (Serie A)

Bologna Napoli, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara, si gioca alle ore 19.30 di stasera, mercoledì 15 luglio 2020, quando questa partita di grande tradizione costituirà uno dei piatti forti della trentatreesima giornata di Serie A. Arriviamo alla diretta di Bologna Napoli con le squadre di Sinisa Mihajlovic e Gennaro Gattuso curiosamente entrambe reduci da un pareggio per 2-2 ottenuto domenica. Per il Bologna tanta delusione per la vittoria clamorosamente sfumata nel derby contro il Parma, che i felsinei al 90′ conducevano per 0-2 al Tardini: la doppia rimonta nel recupero potrebbe avere vanificato le ultime speranze di inseguire un posto in Europa League. Il Napoli invece ha pareggiato contro il Milan e con il passare delle giornate il mirino è sempre più sulla grande sfida di Champions League contro il Barcellona, considerato che la qualificazione alla prossima Europa League è già certa grazie alla vittoria in Coppa Italia. Serve però tenere alta la tensione pensando al Camp Nou, non più così lontano…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BOLOGNA NAPOLI

Bologna Napoli in diretta tv sarà disponibile sul canale Dazn 1 (numero 209 della piattaforma satellitare Sky) per gli abbonati che hanno attivato l’opzione per seguire anche le partite Dazn, altrimenti il punto di riferimento è naturalmente la diretta streaming video sulla piattaforma Dazn, riservata anche in questo caso ai propri abbonati tramite computer, dispositivi mobili oppure una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

Nelle probabili formazioni di Bologna Napoli, Sinisa Mihajlovic non dovrebbe cambiare troppo rispetto alla partita di Parma, perfetta fino al 90′. Rientra Denswil in difesa dopo il turno di squalifica e sarà titolare al fianco di Danilo nella coppia centrale davanti a Skorupski, mentre sulle fasce Tomiyasu e Dijks sono insidiati da Mbaye, che al Tardini è entrato molto bene. A centrocampo possibile conferma in blocco per il terzetto titolare formato da Soriano, Medel e Dominguez, mentre in attacco potrebbe essere titolare Palacio che domenica era partito dalla panchina, completando in questo modo il tridente con Orsolini e Barrow. In casa Napoli, molti dubbi per Gennaro Gattuso. In difesa potrebbe rientrare Manolas che è rimasto in panchina contro il Milan ed è inoltre possibile il turnover anche sulle fasce (titolare Hysaj?). Ancora più nodi da sciogliere a centrocampo: in mediana ci aspettiamo Demme titolare, insieme a lui potrebbero giocare dal primo minuto Fabian Ruiz e Zielinski ma vi sono ballottaggi ancora aperti. Infine in attacco sono di fatto in palio tutte le maglie: Lozano-Insigne a sinistra con il messicano che spera di essere almeno una volta titolare, Politano-Callejon a destra e Mertens-Milik in mezzo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Bologna Napoli, basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. I partenopei pur giocando in trasferta sono favoriti: segno 2 quotato a 1,83, mentre poi si sale a 3,85 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 1, in caso naturalmente di vittoria del Bologna.



