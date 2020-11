Diretta Bologna Napoli/ Streaming video tv: Gattuso vuole rialzarsi! (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI: ESAME TOSTO PER GATTUSO

Bologna Napoli, in diretta dallo stadio Dall’Ara, è valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2020-2021: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 8 novembre per il primo posticipo. Sfida sempre intrigante, tra due allenatori sanguigni e dal grande carattere come Sinisa Mihajlovic e Gennaro Gattuso; nell’ultimo turno i felsinei hanno battuto un colpo importante per la salvezza vincendo contro il Cagliari, ritrovando la via della rete e dimostrando di avere una squadra che può sicuramente giocare per altri obiettivi, a patto di trovare la giusta continuità. Quella che il Napoli ha avuto fin dall’inizio della stagione, anche se un paio di scivoloni c’è comunque stato: non solo in Europa League ma anche e soprattutto in campionato, sempre al San Paolo, con la sconfitta contro il Sassuolo che ha impedito di tenere il passo del Milan. Resta il fatto che i partenopei si giocano lo scudetto, e ora sono chiamati a rispondere: vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Bologna Napoli, aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Napoli sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A, al numero 202 del decoder: solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque assistere alla partita, riservata loro in esclusiva, tramite la loro televisione, ma anche in mobilità grazie al servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente. Basterà installare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

Ancora tanti indisponibili per Mihajlovic in Bologna Napoli: il tecnico serbo punta sempre sul 4-2-3-1 e dovrebbe confermare la linea di trequarti con Musa Barrow esterno sinistro, sull’altro versante agirà Orsolini mentre in mezzo ci saranno le incursioni di Roberto Soriano, già in gol 4 volte in questo campionato. Per proteggere questo reparto avanzato ci sarà una mediana orfana di Andrea Poli e Medel ma con Schouten e Svanberg; in difesa Tomiyasu gioca ormai stabilmente come centrale, perché ha lasciato la fascia destra alle scorribande di De Silvestri. Danilo Larangeira guida il reparto davanti a Skorupski, a sinistra giocherà nuovamente Hickey.

Gattuso ha il problema del modulo: Osimhen era squalificato in Europa League e dovrebbe esserci oggi, a questo punto Lozano e Politano (con Lorenzo Insigne in dubbio) lo possono affiancare nel tridente o fare un passo indietro con Mertens, che sarebbe titolare. Con il 4-2-3-1 Bakayoko e Fabian Ruiz in mediana, ma Zielinski sarebbe destinato a un’altra panchina; con il 4-3-3 salgono anche le quotazioni di Demme e a restare fuori potrebbe essere il giovane spagnolo. Ad ogni modo in difesa avremo Manolas e Koulibaly centrali, con Di Lorenzo e Hysaj favoriti per le corsie; in porta il solito dubbio, ma Ospina pare poter avere la meglio su Meret.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bologna Napoli abbiamo il quadro fornito dall’agenzia Snai: il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 1,67 che è stato posto sul segno 2 per il successo della squadra ospite. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 quanto avrete scelto di puntare con questo bookmaker.

