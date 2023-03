Diretta/ Bologna Napoli streaming video tv: partenopei alle strette (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Bologna Napoli Primavera, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Partenopei alle strette con la squadra che ha lanciato un importante segnale nella corsa salvezza battendo il Cagliari in casa e restando agganciato all’Atalanta per cercare di giocarsi almeno i play out e per poter continuare a sperare nella salvezza.

Il Bologna dopo 5 risultati utili e 3 vittorie di fila che sembravano aver lanciato i felsinei verso i play off è stato invece costretto a mordere il freno, perdendo in casa col Frosinone e uscendo sconfitto anche nell’ultimo match sul campo del Milan. Nel match d’andata rotondo successo del Napoli sul Bologna col punteggio di 3-0, ultimo precedente a Bologna che ha visto ancora i partenopei vincenti col punteggio di 1-2, il 28 agosto 2021.

BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Napoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: le partite del campionato Primavera 1 sono infatti fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Franzini; Wallius, Maltoni, Motolese, Stivanello, Raimondo, Anatriello, Corazza, Diop, Rosetti, Urbanski. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Boffelli; D’Avino, Barba, Hysaj; Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Spavone, Sahli; Pesce.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA NAPOLI PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Napoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











