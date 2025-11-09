Diretta Bologna Napoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata di Serie A.

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI: FORTE SAPORE EUROPEO!

Per la diretta Bologna Napoli siamo al via di una partita davvero molto interessante: l’appuntamento è alle ore 15:00 di domenica 9 novembre 2025 per l’undicesima giornata di Serie A 2025-2026, ed è un match dal forte sapore europeo ma, pensando ai partenopei primi in classifica, ovviamente anche con tinte tricolore molto evidenti.

Chi ci arriva meglio? Forse il Bologna, che nel turno precedente ha vinto sul campo del Parma e ha così rilanciato le sue ambizioni da primi sei-sette posti, il progetto di Vincenzo Italiano prosegue con continuità e qualità e bisogna fare attenzione a questa squadra soprattutto quando gioca davanti al pubblico del Dall’Ara.

Il Napoli invece si trova in una fase di stanca, anche a causa dei tanti infortuni: si è salvato a Lecce ma non è riuscito a battere il Como, si è complicato la vita in Champions League e la sensazione forte è che in questo autunno la squadra debba tenere botta per quando arriveranno tempi migliori, anche in virtù dei rientri dall’infermeria.

Non resta allora che scoprire quello che succederà nel corso della diretta Bologna Napoli, siamo in attesa del via di questa interessantissima partita ma nel frattempo possiamo anche fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, ecco allora un excursus sulle probabili formazioni qui al Dall’Ara.

COME VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA NAPOLI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Bologna Napoli la messa in onda in tv sarà su DAZN1 per gli abbonati anche alla televisione satellitare, la stessa DAZN fornirà naturalmente la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

Ecco allora che nella diretta Bologna Napoli Italiano, che è sempre senza Freuler, schiera un 4-2-3-1 nel quale sono Lewis Ferguson e Nikola Moro ad agire al centro del campo, protetti da una difesa con Heggem e Lucumì centrali e due terzini che dovrebbero essere Holm e Juan Miranda; non mancano le alternative e dipenderà anche dalla condizione dei singoli dopo la partita di Europa League contro il Brann, intanto nel reparto avanzato dovremmo avere Orsolini e Cambiaghi a percorrere le fasce con Odgaard schierato in posizione centrale, come prima punta è favorito Santiago Castro.

Il Napoli ritrova Lobotka ma gli infortunati sono davvero tanti: per questo motivo Conte dovrebbe riproporre il 4-3-3 con McTominay e Zambo Anguissa che giocano più vicini al playmaker slovacco, mentre in difesa è sicuramente buona la notizia del recupero sia di Rrahmani che di Buongiorno che formano il duo centrale più affidabile. In porta c’è Vanja Milinkovic-Savic, sugli esterni Di Lorenzo a sinistra e Mathias Olivera (si è fermato anche Spinazzola); nel tridente le soluzioni alternative ci sarebbero anche ma Politano e Hojlund in questo momento sono imprescindibili, a sinistra per caratteristiche David Neres parte in vantaggio nei confronti di Lang.

BOLOGNA NAPOLI: QUOTE E PRONOSTICO

All’interno della diretta Bologna Napoli valutiamo anche le quote che sono state fornite dalla Snai, secondo le quali il segno 1 per la vittoria della squadra felsinea vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,90 volte la giocata; favoriti i partenopei, perché il segno 2 per il loro successo ha un valore ammontante a 2,60 volte la posta in palio. Infine ecco il segno X che regola il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che equivale a 3,05 volte quanto messo sul piatto.