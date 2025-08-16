Diretta Bologna Ofi Creta streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole dei felsinei.

DIRETTA BOLOGNA OFI CRETA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta Bologna Ofi Creta prende il via e giova ricordare che nemmeno a livello ufficiale ci sono precedenti della squadra felsinea contro formazioni greche. L’Ofi Creta ha vinto una Coppa di Grecia nel lontano 1987, e ovviamente come risultato aveva disputato la Coppa delle Coppe; tuttavia si può citare la corsa riguardante l’Intertoto, disputata anche dallo stesso Bologna e che nel 2007 ha visto l’Ofi Creta raggiungere la finale. Ricordiamo che si trattava dell’antesignana dei turni preliminari di oggi, ma una competizione con un albo d’oro ufficiale; come italiana, 18 anni fa vi giocava la Sampdoria. L’Ofi Creta era entrato in corsa al terzo turno, e aveva perso subito: doppio 0-1 subito dai kazaki del Tobil Kostanai, a qualificarsi in Coppa Uefa erano state ben 11 squadre e la vittoria dell’Intertoto era andata all’Amburgo, semplicemente perché era stata quella ad andare più avanti (agli ottavi) appunto in Uefa. In Coppa delle Coppe i greci avevano eliminato il Vitosha Sofia per poi cadere per mano dell’Atalanta (nonostante la vittoria dell’andata), che dalla Serie B aveva raggiunto la semifinale. Adesso però spazio a quello che ci dirà il campo: la diretta Bologna Ofi Creta comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA OFI CRETA: ITALIANO STUDIA ANCORA!

Con la diretta Bologna Ofi Creta siamo allo stadio Renato Dall’Ara, che apre le sue porte alle ore 20:45 di sabato 16 agosto 2025per l’amichevole della squadra felsinea. Sempre più vicino al campionato, il Bologna conoscerà presto anche il suo percorso in Europa League: sarà un’altra stagione da grande protagonista.

Intanto si tratta di una squadra che ha fatto i botti anche sul calciomercato: memore di vecchi tempi in cui firmava giocatori come Roberto Baggio, Giuseppe Signori e Marco Di Vaio, ha saputo mettere sotto contratto Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, aumentando l’hype per l’annata ormai imminente.

Da valutare ancora come Vincenzo Italiano intenderà schierare tutti i suoi assi sul terreno di gioco ma, tenendo conto della doppia competizione e di una Coppa Italia da difendere, è facile intuire che le occasioni arriveranno per tutti.

Intanto aspettiamo che questa diretta Bologna Ofi Creta ci faccia compagnia con qualche altra indicazione interessante circa le idee dell’allenatore dei felsinei, noi possiamo provare a lanciare qualche ipotesi utile sul 4-2-3-1 di Italiano ne minuti che ci separano dal calcio d’inizio di questa amichevole che rimane comunque molto intrigante.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE BOLOGNA OFI CRETA

Sarà su DAZN l’appuntamento con la diretta Bologna Ofi Creta, che quindi non potrà essere seguita in tv ma richiederà la diretta streaming video, riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA OFI CRETA

Parlando delle scelte per la diretta Bologna Ofi Creta bisogna dire che Italiano dovrà probabilmente rinunciare al già citato Bernardeschi così come a Lewis Ferguson: entrambi hanno lavorato a parte in settimana, quindi eventualmente saranno schierati a partita in corso per uno spezzone. Spazio invece per Immobile, che sarà chiaramente il terminale offensivo: alle sue spalle possono agire Orsolini e Karlsson sulle corsie laterali (ma occhio ovviamente a Benja Dominguez e Cambiaghi) con Fabbian che si gioca la maglia da trequartista centrale con Odgaard, il quale in generale dovrebbe essere favorito.

Freuler sarà come sempre il grande protagonista in zona mediana, a fare compagnia al veterano svizzero pensiamo che Pobega possa avere tanto spazio nel corso della stagione; poi da valutare la difesa che può essere parecchio segnata dall’addio di Beukema, il nuovo centrale con Lucumì può essere Casale o magari anche il nuovo arrivato Mihajlo Ilic, mentre sulle corsie laterali per adesso Posch-Holm e Juan Miranda-Lykogiannis restano i due ballottaggi, a meno che arrivi qualche sorpresa da qui alla prossima settimana.