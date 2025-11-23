Diretta Bologna Parma Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata.

DIRETTA BOLOGNA PARMA PRIMAVERA (RISULTATO 1-3): FISCHIO FINALE!

A Crespellano il Parma Primavera batte il Bologna Primavera per 3 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro i Felsinei rimangono in dieci per l’espulsione per doppio giallo rimediata da Francioli al 59′ e sprecano con Nesi per l’intervento di Astaldi al 70′. Gli ospiti vanno avanti col gol di Tigani su assist di Balduzzi al 77′ e Nwajei firma la terza rete per i suoi in ripartenza al 90’+3′. I tre punti odierni portano il Parma a quota 24 mentre il Bologna resta fermo a 16 punti nella classifica della Primavera 1. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

STREAMING VIDEO TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA PARMA PRIMAVERA

Come sempre la diretta Bologna Parma Primavera sarà affidata al canale tv Sportitalia, con la conseguente diretta streaming video che è disponibile sul sito dell’emittente.

AVVIO DI RIPRESA

Giunti al cinquantacinquesimo minuto, il risultato fra Bologna e Parma Primavera è ancora bloccato sull’1 a 1. Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Nwajei al posto di Avranescu tra i calciatori del Parma, i gialloblù ripartono bene affacciandosi in avanti con un colpo di testa fuori misura tentato da Pajsar da piazzato a 53′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMA FRAZIONE

Alla fine del primo tempo le formazioni Primavera di Bologna e Parma sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul punteggio di 1 a 1. I padroni di casa reagiscono e trovano il gol del pareggio per merito di Toroc poi al 33′. I ducali mandano alto con Mena al 39′ e Mikolajewski non fa di meglio su punizione al 45′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASI INIZIALI!

In Emilia-Romagna il match fra Bologna e Parma Primavera è iniziata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 1. Nelle prime fasi della partita gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete segna da Plicco, approfittando dell’incertezza commessa da Happonen e Papazov, già al 1′. I padroni di casa sostituiscono l’infortunato Happonen con Franceschelli poi al 3′. Formazioni ufficiali: BOLOGNA PRIMAVERA – Happonen; Ferrari, Francioli, Papazov, Nordvall, Nesi, Toroc, Markovic, N’Diaye, Bousnina, Jaku. Allenatore: Stefano Morrone. PARMA PRIMAVERA – Astaldi; Mena, Pajsar, Drobnic, Castaldo, Tigani, Konaté, Avramescu, Plicco, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Nicola Corrent. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

La diretta Bologna Parma Primavera ci può fare compagnia ed è sicuramente interessante riferire che questa è una partita che non si gioca dal marzo 2019, in una stagione in cui entrambe le squadre emiliane erano nel campionato 2 e alla fine dell’anno i felsinei avevano festeggiato la promozione, lasciando invece al Parma ancora qualche stagione in questa serie prima di fare finalmente il grande salto. Quell’anno a Bologna era terminata 2-2: al doppio vantaggio gialloblu firmato da Martin Montipò e Alessandro Davitti avevano risposto, nello spazio di sei minuti, Rilind Nivokazi e Kaloyan Krastev, il Bologna si era preso il match di andata vincendo 2-0.

Merita una menzione anche il fatto che nel 2014-2015, ultima stagione nel campionato 1 ma ancora diviso in gironi, fosse stato il Parma a ottenere due vittorie: quella in trasferta, a inizio dicembre, era maturata con una doppietta che Lukas Haraslin aveva timbrato già nel primo tempo, la ripresa aveva portato in dote il gol rossoblu di Simone Rossetti ma non era bastato. Ora le due squadre, divise da una forte rivalità, tornano a incrociarsi e allora siamo molto interessati a sapere come andranno le cose in campo, al quale ci riferiamo senza indugiare oltre perché la diretta Bologna Parma Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA PARMA PRIMAVERA: DERBY MOLTO INTERESSANTE!

Bel derby emiliano quello che la diretta Bologna Parma Primavera propone alle ore 15:00 di domenica 23 novembre: siamo nella 12^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 che torna dopo la sosta per le nazionali, in campo due squadre al momento con situazioni diverse ma entrambe con la possibilità di salire di colpi.

Grande sorpresa il Parma, che ci saremmo aspettati in lotta serrata per la salvezza e invece si sta incredibilmente giocando il primo posto o comunque la qualificazione anche direttamente in semifinale: due settimane fa i ducali sono tornati a vincere battendo il Cesena di misura, in generale fanno molto bene e non si vogliono fermare.

Periodo che possiamo definire interessante anche per il Bologna, che dal playout salvezza vuole i playoff: attualmente le distanze ci sono ancora ma abbiamo anche due vittorie nelle ultime tre partite, entrambe fuori casa con i colpi contro Frosinone e Cagliari che hanno decisamente allontanato la zona calda.

Cosa succederà dunque nella diretta Bologna Parma Primavera? Lo scopriremo nelle prossime ore, ma abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione e dunque possiamo fare qualche breve considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PARMA PRIMAVERA

Per la diretta Bologna Parma Primavera Stefano Morrone, che tra l’altro è un importante ex gialloblu, conferma il 4-3-1-2 anche se potrebbe cambiare qualcosa rispetto agli uomini, per esempio ridando una maglia a Flavio Ferrari, miglior marcatore della squadra, sulla trequarti o da seconda punta affiancandolo a Francesco Castaldo, qui se la gioca anche Tomas Castillo così come Jaku cerca spazio in mezzo dove Toroc, Nordvall e Lai sono ancora favoriti, in difesa avremmo Petar Markovic e Nesi come centrali a protezione di Happonen che sarà il portiere, poi Puukko a correre come terzino destro e Papazov schierato sull’altro versante.

Nel Parma Primavera di Nicola Corrent la certezza è Mikolajewski, decisivo anche contro il Cesena: già 9 gol per l’attaccante polacco che guida ancora una volta il reparto ducale, Nwajei e Cardinali possono giocare ancora come esterni sulla trequarti dove PIicco si gioca la maglia sia con Ciardi che con Balduzzi in un ballottaggio a tre. A centrocampo si va per la conferma di Abdoul-Salam Konate e Tigani, in difesa Mena Martinez e Antonio Castaldo saranno i due terzini con Conde e Drobnic a giocare come centrali, il portiere della squadra ospite sarà invece Astaldi.