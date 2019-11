Diretta Bologna Parma/ Streaming video DAZN: derby emiliano al Dall’Ara (Serie A)

Bologna Parma, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso, rappresenta il lunch match nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: al Dall’Ara si gioca alle ore 12:30 di domenica 24 novembre. Partita sempre molto sentita, che per di più è delicata per la squadra di casa: dopo un buon avvio di stagione il Bologna si è perso e non ha più trovato continuità, prima della sosta per le nazionali ha perso l’altro derby regionale contro il Sassuolo e dunque ha la necessità di risalire la corrente con una vittoria, per non rimanere coinvolto nella corsa alla salvezza. Il Parma va a ondate ma, nonostante i tanti infortuni chparmae hanno colpito l’attacco, continua a produrre risultati: la vittoria al Tardini contro la Roma ha rilanciato una squadra che le potenzialità per inserirsi in un’ottica di parte alta della classifica. Sarà allora molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Bologna Parma; nel frattempo possiamo leggere in maniera più dettagliata le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Parma sarà trasmessa sul canale DAZN 1: lo trovate al numero 209 del decoder di Sky ed è dunque riservato agli abbonati DAZN che siano anche clienti della televisione satellitare. Naturalmente è sempre valida l’alternativa che la nuova emittente fornisce con la diretta streaming video, pertanto la partita si potrà seguire anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installando l’applicazione su una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PARMA

In Bologna Parma Sinisa Mihajlovic perde Bani e Danilo, ma ritrova Toimiyasu e Denswil che dunque, pure acciaccati, torneranno in campo per occupare il centro di una difesa completata dal portiere Skorupski e dai due terzini Ibrahima Mbaye e Krejci. A centrocampo non si cambia con Gary Medel schierato da perno di riferimento con Andrea Poli che sarà al suo fianco, formando una cerniera muscolare che dovrà proteggere la trequarti nella quale Roberto Soriano stringe i denti ma potrebbe essere avvicendato da Svanberg. Orsolini e Nicola Sansone ci saranno, così come Palacio che è favorito su Santander per giocare da prima punta. Nel Parma continuano i guai: fuori causa Inglese e Karamoh, squalificato Hernani e Gervinho non è al meglio. Possibile allora che Sprocati abbia campo nel tridente, con Cornelius centravanti e la conferma di Kulusevski a destra; in mediana invece si rivede Scozzarella, che opererà in cabina di regia impostando la manovra con la collaborazione di Kucka e Barillà, ovvero le due mezzali. In difesa si rivede Bruno Alves, titolare al fianco di Iacoponi e davanti al portiere Sepe; Darmian e Gagliolo vanno verso la conferma come esterni bassi.

QUOTE E PRONOSTICO

Bologna Parma vede partire i felsinei favoriti nel pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,85 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore corrispondente a 3,70 volte la vostra puntata per il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio. La vittoria esterna dei ducali è regolata dal segno 2, e vi permetterebbe di intascare una vincita che ammonta a 4,00 volte la giocata con questo bookmaker.



