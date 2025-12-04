Coppa Italia, Diretta Bologna Parma, streaming video tv: le due formazioni si sono già affrontate questa stagione un mese fa in campionato (4 dicembre 2025)

DIRETTA BOLOGNA PARMA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ancora una volta è diretta Bologna Parma, questa volta il derby emiliano ci consegnerà la squadra qualificata ai quarti di Coppa Italia e, prima di dare il via con le formazioni ufficiali, vogliamo dire che nella storia della competizione abbiamo assistito soltanto una volta a una partita tra queste due squadre. Dobbiamo tornare indietro di 40 anni quasi esatti: era settembre 1985, il torneo era organizzato ancora con una fase a gironi e Bologna e Parma si erano affrontate quella volta allo stadio Tardini, in una stagione che per i ducali (di Arrigo Sacchi) avrebbe visto celebrata la promozione in Serie B.

Il Bologna invece era già in cadetteria; quella partita di Coppa Italia era finita senza gol ed entrambe le emiliani erano state eliminate, ad andare avanti erano state il Pisa e il Verona campione d’Italia in carica. Come detto, uno scenario molto diverso rispetto a quello di oggi, e speriamo siano diverse anche le emozioni in campo: scopriamolo subito, la diretta Bologna Parma sta per farci compagnia! BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. All. Italiano. PARMA (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordonez, Keita, Cremaschi, Lovik; Benedyczak, Ondrejka. All. Cuesta. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA PARMA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Bologna Parma, dovrete semplicemente collegarvi su Italia 1. Potrete anche vederla in diretta streaming grazie a Mediaset Infinity, sul sito o sull’app.

REMATCH!

A distanza di poco più di un mese, rivedremo la diretta Bologna Parma in questa stagione. Era campionato e si giocava in casa dei crociati, stavolta invece si disputerà in Coppa Italia al Dall’Ara giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18:00.

Il match di campionato di inizio novembre era terminato con il punteggio di 3-1 per i felsinei che erano passati in svantaggio con il gol lampo di Bernabe, ribaltato dalla doppietta di Castro e dal tris in pieno recupero di Miranda.

Il Bologna è reduce però da un brusco ko in Serie A con la Cremonese, match concluso 3-1 al Dall’Ara. Non è andata in realtà nemmeno bene al Parma l’ultimo turno di campionato vista la sconfitta per 2-0 con l’Udinese targata Zaniolo e Davis su rigore.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PARMA

Il Bologna giocherà col modulo 4-2-3-1 con Ravaglia in porta, difeso da De Silvestri, Casale, Heggem e Lykogiannis. In mediana spazio a Moro e Pobega mentre Bernardeschi, Odgaard e Fabbian agiranno dietro a Dallinga.

Il Parma invece replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Corvi, pacchetto arretrato formato da Delprato, Troilo e Lovik. Britschgi e Valeri sugli esterni, Bernabé, Keita e Estevez a centrocampo con l’attacco composto da due punte fisiche come Pellegrino e Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA PARMA

La squadra favorita sulla carta è il Bologna, offerto a 1.50, mentre il pareggio è a 3.90 con il 2 fisso per il Parma a 7. Gol a 2.25, No Gol a 1.57.