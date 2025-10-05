Diretta Bologna Pisa streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 6^ giornata di Serie A.

DIRETTA BOLOGNA PISA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Ci siamo, pochi istanti e sarà finalmente diretta di Bologna Pisa, il fischio iniziale che ci sarà tra poco ci lascia spazio di manovra per tentare di capire chi tra queste due formazioni avrà la meglio in ottica tre punti. Osservando anche i dati raccolti sapientemente dalla nostra redazione. Il Bologna si presenta con numeri solidi da squadra di alta classifica: possesso medio al 56%, precisione passaggi all’84% e un xG di 1.45, con 14 tiri a partita (5-6 nello specchio). La fase difensiva è altrettanto curata, con soli 8 tiri concessi a gara e un’ottima disciplina tattica (2 gialli di media). Il Pisa, invece, è più pratico: possesso al 48%, precisione al 77% e un xG di 1.00, con 10 conclusioni a gara.

Diretta/ Genoa Bologna Primavera (risultato finale 1-0): gol di Nuredini! (oggi 3 ottobre 2025)

La squadra toscana tende a soffrire sulle fasce, concedendo 12 tiri di media, ma guadagna molti piazzati (6 corner a gara), da cui nasce circa il 30% dei gol segnati. Gara che mette in contrapposizione la qualità tecnica dei rossoblù e la concretezza verticale dei nerazzurri. Adesso via al commento live della diretta di Bologna Pisa, il fischio di inizio sta per cominciare, si parte! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, J. Miranda; Freuler, N. Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Ant. Caracciolo, G. Bonfanti; I. Touré, Akinsanmiro, M. Marin, Vural, Léris; M. Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Bologna Friburgo (risultato finale 1-1), solo un pari per i rossoblù (oggi 2 ottobre 2025)

COME SEGUIRE BOLOGNA PISA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

È solo DAZN a garantire la diretta Bologna Pisa per oggi, con la doppia opzione di DAZN2 (numero 215 del decoder) come canale tv o della piattaforma classica per la diretta streaming video.

BOLOGNA PISA: FELSINEI PER SALIRE DI COLPI!

Cosa aspettarsi dalla diretta Bologna Pisa è difficile da dire: intanto possiamo dire che questa partita al Dall’Ara si gioca alle ore 15:00 di domenica 5 ottobre, sulla carta i felsinei sono favoriti nella 6^ giornata di Serie A 2025-2026 ma arrivano dalle fatiche di Europa League, e devono ancora ingranare del tutto le loro marce alte.

Probabili formazioni Bologna Friburgo/ Quote: riecco Freuler e Castro! (Europa League, oggi 2 ottobre 2025)

È un Bologna che sta facendo discretamente, possiamo dire così: in casa il passo è buono, meno regolare quello in trasferta perché dopo la sconfitta di misura contro il Milan è arrivato un pareggio incassato a Lecce, anche se qui bisogna dire che la rete salentina è arrivata letteralmente all’ultimo secondo.

Il Pisa in termini generali se la cava: nel suo campionato ha già pareggiato contro Atalanta e Fiorentina, a Napoli è stato parecchio sfortunato e poi ha perso in casa contro Roma e Udinese ma dando sempre battaglia, manca ancora la prima vittoria ma per impegno e gioco i toscani non sono malissimo.

Certo adesso servono punti pesanti a un Alberto Gilardino che da queste parti ha scritto pagine importanti nella sua carriera da calciatore, vedremo allora quello che succederà in campo ma mentre aspettiamo che la diretta Bologna Pisa si giochi scopriamo anche qualcosa circa le probabili formazioni, con le scelte dei due allenatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA PISA

Davvero tanti ballottaggi aperti per Vincenzo Italiano verso la diretta Bologna Pisa, perché molto dipenderà anche da come l’allenatore valuterà i suoi calciatori dopo l’Europa League. Possiamo dire che Skorupski sarà in porta e Lucumì in difesa, poi dovremmo vedere Freuler in mezzo al campo con Orsolini largo a destra e Odgaard (ma occhio a Bernardeschi) sulla trequarti ma per il resto è tutto aperto, ballottaggi Zortea-Holm e Lykogiannis-Juan Miranda per i terzini con Lewis Ferguson insidiato da Nikola Moro e Pobega in mezzo, Cambiaghi o Rowe a sinistra sulla trequarti e Dallinga che la può spuntare su Santiago Castro davanti.

Purtroppo l’ex Aebischer salta per infortunio il ritorno al Dall’Ara, dunque in mezzo al campo c’è Hojholt che gioca come mezzala al fianco di Marius Marin e Akinsanmiro mentre in difesa potrebbe arrivare il momento di Raul Albiol, che però parte dietro Canestrelli, Antonio Caracciolo e Giovanni Bonfanti che si piazzano davanti a Semper. Idrissa Touré e Léris sulle corsie laterali partendo da centrocampo, mentre Matteo Tramoni come sempre agisce un po’ da trequartista di raccordo tra i reparti e un po’ da seconda punta; come centravanti invece Gilardino dovrebbe puntare su Nzola, lo stop di Stengs infatti sarà molto lungo.

QUOTE E PRONOSTICO BOLOGNA PISA

Volendo valutare anche il pronostico sulla diretta Bologna Pisa, ci facciamo aiutare dalla Snai che ci dice come i felsinei siano largamente favoriti grazie al valore pari a 1,57 volte la giocata sul segno 1, mentre arriviamo già a 6,00 volte la somma investita per il segno 2 che identifica il successo della squadra toscana. Con l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X, il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,85 volte l’importo messo sul piatto.