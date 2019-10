Diretta Bologna Real Madrid Legends/ Streaming video: festa per i 110 anni rossoblu

Bologna Real Madrid Legends, in diretta dallo stadio Dall’Ara, è la partita amichevole in programma oggi mercoledi 9 ottobre 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 20,45, Questa sera il Bologna festeggia questa sera il suo compleanno numero 110 con una parata di stelle in piena regola. Dopo il grande successo dell’inaugurazione della mostra “Atleti, cavalieri e goleador”, andrà in scena quella che è stata definita la partita delle leggende tra le vecchie glorie di Bologna e Real Madrid. Prima del fischio d’inizio non mancheranno le sorprese: a partire dalle 19 avrà inizio il grande show organizzato dal club, condotto dal centro del campo da Giorgio Comaschi e Gloria Gardini con la partecipazione dei grandi giocatori della storia rossoblu di tutti i tempi: come ospite d’onore, anche Roberto Baggio ha confermato la sua presenza.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Bologna e Real Madrid Legends verrà trasmessa in diretta tv sulla tv satellitare di Sky: appuntamento alle ore 20,45 ai canali Sky Sport 1 e Sky Sport football. Sarà ovviamente garantita per tutti gli abbonati al servizio anche la diretta streaming video del match amichevole, tramite la app Sky Go.

DIRETTA BOLOGNA REAL MADRID LEGENDS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ovviamente alla vigilia risulta ben complicato immaginare le probabili formazioni per questa amichevole che celebra i 110 anni del club felsineo: pure i giocatori che sono stati convocati sono di primo livello. Questa sera per la diretta tra Bologna e Real Madrid Legends vedremo nomi come quelli di Pagliuca, Portanova, Torrisi, Paramatti, Perez, Mudingayi, Locatelli, Di Vaio, Marazzina, Adailton, Nervo, Andersson, Kolyvanov oltre che del Divin Codino Roberto Baggio, stelle del Bologna che torneranno a calcare il prato del Dall’Ara. Dall’altra parte il Real Madrid schiererà Roberto Carlos, Seedorf, Karembeu, Arbeloa, Amavisca, Ivan Campo e tanti altri campioni. Un ospite ancor più atteso di Roberto Baggio in verità ci sarebbe, e potrebbe essere quel Sinisa Mihajlovic che è stato appena dimesso dall’ospedale Sant’Orsola dopo aver terminato il secondo ciclo previsto di chemioterapia per combattere la leucemia di cui il mister rossoblu soffre. La sua presenza in panchina contro la Lazio ha caricato la squadra, ma saranno i medici a valutare l’opportunità di una presenza, anche solo per un saluto al pubblico, nella serata di gala di questa sera.





