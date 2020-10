Diretta/ Bologna Reggina (Coppa Italia) streaming video tv: Mihajlovic cerca riscatto

DIRETTA BOLOGNA REGGINA: I FELSINEI NON POSSONO FALLIRE!

Bologna Reggina, diretta dal signor Manganiello di Pinerolo, martedì 27 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Sarà un’occasione di riscatto per la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic perché, a dispetto di un gioco almeno a tratti brillante, è reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A. Contro Benevento, Sassuolo e Lazio la formazione rossoblu ha raccolto sicuramente meno rispetto a quanto meritava, pagando errori sotto porta e distrazioni difensive, ma ora in Coppa andrà opposta una prova di concretezza contro il calabresi ancora imbattuti nel campionato di Serie B. Con l’ultimo 2-2 in casa del Pordenone gli amaranto hanno messo in fila il loro terzo pareggio consecutivo, stavolta dopo aver subito alcune rimonte strappando il pareggio all’89’, grazie a una rete messa a segno da Folorunsho. Gli amaranto cercano una prova importante per legittimare le ambizioni che li vedono tra le formazioni più interessanti del campionato cadetto.

DIRETTA BOLOGNA REGGINA IN STREAMING VIDEO E RAI SPORT: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Reggina non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA REGGINA

Le probabili formazioni di Bologna Reggina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1: Da Costa; Mbaye, Calabresi, Denswil, Hickey; Schouten, Kingsley; Vignato, Soriano, Sansone; Barrow. Gli ospiti guidati in panchina da Mimmo Toscano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Guarna; M. Rossi, Gasparetto, Stavropoulos; Situm, Faty, Folorunsho, Di Chiara; Mastour; Vasic, Lafferty.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Bologna e Reggina queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.32, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.50 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.75.



