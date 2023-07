DIRETTA BOLOGNA RIO PUSTERIA/ Video streaming tv: un’importante conferma in casa felsinea (16 luglio 2023)

DIRETTA BOLOGNA RIO PUSTERIA: LA CONFERMA

Avvicinandoci alla diretta di Bologna Rio Pusteria possiamo dire che la società felsinea ha piazzato un colpo non indifferente al termine della passata stagione: stiamo parlando della conferma di Thiago Motta. Arrivato sulla panchina rossoblu al posto del compianto Sinisa Mihajlovic, esonerato – si dice – proprio per fargli passare gli ultimi momenti con la famiglia senza troppi grattacapi, Thiago Motta ha condotto il Bologna a sfiorare la qualificazione in Conference League, giocando un bel calcio ed elevando il rendimento di alcuni giovani (per esempio Lewis Ferguson).

Per questo motivo la permanenza dell’italo-brasiliano era tutt’altro che scontata: non sono state poche le società che hanno anche solo preso informazioni, Juventus e Napoli erano eventualmente interessate ma si parlava anche di un possibile ritorno al Psg, dove Thiago Motta ha giocato per poi guidare la squadra Under 19. Invece il Bologna ha saputo tenere botta resistendo agli assalti: adesso l’allenatore ha la possibilità di iniziare la stagione e questo potrebbe essere un ulteriore valore aggiunto (anche se non sempre funziona), il campo ci dirà come il Bologna si comporterà nel 2023-2024 ma le aspettative non mancano di certo… (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA RIO PUSTERIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Rio Pusteria non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club rossoblu, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo primo test sostenuto dagli uomini di Thiago Motta.

BOLOGNA RIO PUSTERIA: AVANTI CON CONTINUITÀ…

Bologna Rio Pusteria, in diretta domenica 16 luglio 2023 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo di Valles sarà una sfida amichevole, la prima della formazione felsinea dopo un ottimo campionato che nella scorsa stagione ha portato i rossoblu a sfiorare l’Europa. Bologna efficace ma voglioso di crescita in una nuova stagione che ha visto la conferma del tecnico Thiago Motta, che pure era stato nel mirino di diverse grandi ma ha deciso di portare avanti, in accordo con la società, il suo lavoro in Emilia.

In questa prima parte del ritiro il Bologna dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini per un infortunio, ma nonostante la mancanza di una colonna rossoblu stanno arrivando già le prime ottime risultanze dal lavoro di Marko Arnautovic, che ha iniziato particolarmente motivato, mentre i tifosi bolognesi attendono novità sul fronte Bernardeschi, che potrebbe sicuramente portare entusiasmo nel caso in cui accettasse di ripartire da Bologna per tornare in Italia dopo l’esperienza canadese.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA RIO PUSTERIA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Rio Pusteria, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Valles. Per il Bologna, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Pyyhtia, Ferguson, Barrow; Arnautovic. Da valutare la formazione del Rio Pusteria, dilettanti locali della Val Pusteria dove il Bologna sta svolgendo il ritiro precampionato.

