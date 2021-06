DIRETTA/ Bologna Roma Primavera video streaming tv: vantaggio romano nei precedenti

DIRETTA BOLOGNA ROMA PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Bologna Roma Primavera sorridono decisamente alla squadra giallorossa. Prendendo in esame gli ultimi 10 scopriamo infatti 7 vittorie della squadra allenata da Alberto De Rossi, mentre sono appena due le affermazioni felsinee. Entrambe in casa, e l’ultima se non altro è recente: appena prima che il mondo dello sport si fermasse per la pandemia, a fine febbraio 2020, il Bologna Primavera aveva vinto 3-1 con i gol di Gianmarco Cangiano, autore di una doppietta, e Federico Bonini mentre per gli ospiti era andato a segno Riccardo Calafiori. L’ultima vittoria esterna della Roma è invece maturata nel campionato 2017-2018, al termine del quale gli emiliani erano retrocessi: era il mese di febbraio e dunque già nel girone di ritorno, il gol decisivo lo aveva messo a segno Riccardo Cargnelutti. Curiosamente, nelle ultime tre vittorie dei giovani giallorossi il Bologna Primavera non ha mai segnato, e questo ovviamente include anche la sconfitta subita lo scorso marzo nel match di andata. (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA ROMA PRIMAVERA: PUNTI PESANTI IN PALIO!

Bologna Roma, in diretta mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Salvezza in bilico per i felsinei che dopo l’ultima sconfitta contro l’Inter si trovano sempre terzultimi, appaiati a quota 27 punti col Torino. Bisognerà dunque stabilire chi sarà la squadra che affronterà la Lazio nei play out, una sorta di roulette russa che potrebbe far vacillare un obiettivo che con una vittoria i rossoblu potrebbero già blindare in questa penultima giornata.

Per il Bologna dunque partita vitale, ma è importante anche per la Roma che dovrà difendere il quarto posto in classifica dagli assalti dell’Atalanta, lontana una sola lunghezza, e con Sampdoria e Juventus lontane 2 punti e dunque ancora tecnicamente raggiungibili. Col Milan il tecnico Alberto De Rossi ha avuto dalla squadra la risposta che voleva, dopo un periodo di flessione: chiudere la regular season in crescendo sarà importante per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento che deciderà la stagione, quello delle finali Scudetto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Roma Primavera presso il Centro Sportivo Biavati. I padroni di casa allenati da Luciano Zauri scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Prisco, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Annan, Roma, Ruffo, Pagliuca, Rabbi, Rocchi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto De Rossi con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Boer; Ndiaye, Tripi, Buttaro, Rocchetti; Milanese, Bove, Zalewski; Podgoreanu, Afena-Gyan, Ciervo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Bologna Roma, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 5.25 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4.25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.48 volte l’importo investito con questo bookmaker.



