Diretta Bologna Roma Primavera, padroni di casa cercano punti salvezza

La diretta Bologna Roma Primavera andrà in scena alle 13.00 e metterà contro due formazioni di grande livello che occupano le parti alte di classifica: i bolognesi stanno dominando la competizione da tutta la stagione, sono al primo posto con 61 punti ma arrivano alla partita dopo la sconfitta 1-3 con il Milan.

I giallorossi hanno avuto molte difficoltà durante quest’anno che li hanno obbligati a dover lottare per la salvezza, ora sono in piena zona playout da cui però cercano di uscire, con 29 punti sono diciottesimi, anche loro si presentano alla sfida dopo la sconfitta 1-0 in casa del Sassuolo.

Diretta Bologna Roma Primavera, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Bologna Roma Primavera in tv sarà sufficiente sintonizzarsi al canale 60 del digitale terrestre, se invece volete seguire l’incontro su telefonino o tablet potete collegarvi in diretta streaming video sul sito sportitalia.it.

Bologna Roma Primavera, probabili formazioni

Per la diretta Bologna Roma Primavera gli emiliani di casa dovrebbero confermare il 4-3-3 del mister Leonardo Colucci con Pessina in porta, Puukko e Papazov gli esterni bassi con Tomasevic e Ivanisevic difensori centrali a completare il reparto, Menegazzo, Nordvall e Barbaro in mezzo al campo, tridente offensivo con Tonin e Ravaglioli sulle fasce e Castaldo riferimento centrale.

I giallorossi saranno schierati dal mister Gianluca Falsini con il solito 4-2-3-1 con De Marzi tra i pali, Cama, Reale, Marchetti e Sangaré in difesa, Romano e Di Nunzio in mediana, trequarti composta da Zefi e Litti come esterni offensivi e Graziani centralmente alle spalle di Coletta unica punta.

Quote Bologna Roma Primavera, pronostico finale

La diretta Bologna Roma Primavera è una sfida che ha un netto favorito per la vittoria finale, gli ospiti, che sono messi di gran lunga meglio in classifica e che possono vantare una rosa ricca di talenti ben allenati e messi in campo dal loro tecnico, i giallorossi poi sono sempre più a rischio di venire superati dagli inseguitori e per questo vorranno tornare alla vittoria. I padroni di casa invece hanno un disperato bisogno di punti per riuscire a evitare i playoff a fine stagione che potrebbero significare la retrocessione dei rossoblu, per questo potrebbero decidere di chiudersi per strappare un pareggio.