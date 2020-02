Diretta Bologna Roma Primavera/ Streaming video tv: emiliani a caccia della salvezza

Bologna Roma primavera, diretta dall’arbitro Mario Sala, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 11.00, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo quello del Napoli, il Bologna primavera ha espugnato anche il campo del Chievo nell’ultimo turno di campionato, con un pirotecnico 3-4 che ha permesso dunque ai felsinei di centrare la loro seconda vittoria esterna consecutiva e di portarsi a +4 dalla Fiorentina e dalla zona play out. Per proseguire nella loro serie sì i rossoblu dovranno misurarsi con le ambizioni di una Roma che dopo la sconfitta interna con Torino primavera e un punto ottenuto nelle precedenti 3 partite, è tornata a sorridere battendo 2-1 in casa proprio i viola. Giallorossi quinti a -1 dalla Juventus quarta, a caccia di una continuità necessaria per non rischiare di scivolare clamorosamente fuori dalla zona play off a fine stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Roma Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bologna Roma, sabato 15 febbraio 2020, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Il Bologna primavera allenato da Emanuele Troise dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Molla, Lunghi, Bonini, Mazza, Portanova, Saputo, James, Ruffo, Cangiano, Stanzani, Juwara. La Roma primavera guidata in panchina da Alberto De Rossi sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Cardinali; Parodi, Santese, Bianda, Semeraro; Bove, Nigro, Sdaigui; Riccardi, Felipe Estrella, D’Orazio.



