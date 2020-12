Diretta/ Bologna Roma (Serie A) streaming video e tv: a caccia di un segnale

DIRETTA BOLOGNA ROMA: FELSINEI MOTIVATI!

Bologna Roma, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sia la squadra di Mihajlovic sia quella di Fonseca sono a caccia di un segnale in un momento importante: i felsinei cercano un risultato importante per svoltare dopo un inizio tra alti e bassi che ha fatto galleggiare i rossoblu a metà classifica. La sconfitta in casa dell’Inter ha confermato come il Bologna sia un momento un gradino sotto rispetto le squadre di prima fascia in campionato, ma sono poche le squadre che finora hanno avuto vita facile con i rossoblu.

Lo terrà presente anche la Roma che dopo un momento estremamente positivo ha raccolto solo un punto dalle ultime due sfide contro Napoli e Sassuolo. La trasferta di Sofia ha visto Fonseca schierare un gran numero di seconde linee e difficilmente peserà sulle gambe della squadra, ma in attacco Fonseca dovrà fare i conti con l’assenza dello squalificato Pedro, molto importante nella manovra offensiva dei giallorossi in questo primo scorcio di stagione.

DIRETTA BOLOGNA ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Roma sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

Le probabili formazioni di Bologna Roma, sfida che andrà in scena presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1: Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. Gli ospiti guidati in panchina da Paulo Fonseca schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Bologna e Roma queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.80 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.00.

